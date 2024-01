Téli éjszakákon, amikor derült idő van és havas a táj, igen hideg tud lenni a hófelszínnek köszönhetően. Már egy lepelnyi hóréteg is elég ahhoz, hogy a völgyekben -10°C alá hűljön a levegő. Évente egyszer, esetleg kétszer van olyan alkalom, amikor újhold előtt jön a havazás és meg is marad a hó, illetve ki is derül az ég, írja a Zselici Csillagpark. Az égboltot ilyenkor az Orion csillagkép uralja tipikus, oldalra dőlt pillangó / nyakkendő alakjával, középen három csillaggal, mely balra le mindig a Szíriusz csillagra mutat. Következő Telihold immáron 2024-ben január 25-én lesz estétől a Rák csillagképben.