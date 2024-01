A Fantasztikus Négyes, a Nursepower és a Seniorokon (Kaposvár) kívül a Koktél (Marcali) és a Lóti-Futi (Nagyatád) csapata is beszállt a küzdelmekbe. Kezdésként elméleti teszttel indítottak, amely az anatómiát, a belgyógyászatot és a sebészetet egyaránt érintette, a csapatok 40 kérdésre válaszoltak. A résztvevők ápolásszakmai feladatokban is jeleskedtek, az egyik feladvány az volt, hogy az izomba miként kell szabályosan beadni az injekciót. Ezen kívül az újraélesztés, szakmai activity és testrészek magyar és latin megnevezése is értékes pontokat jelentett. A Bogdán Renáta, Bódis Józsefné, Tomborné Szigeti Rita és Boldoghné Herbel Zsuzsanna alkotta Koktél csapata is egymás után válaszolt az elméleti kérdésekre.

– Nőgyógyászati és hormonrendszerrel kapcsolatos kérdésekre is válaszoltunk – mondta Boldoghné Herbel Zsuzsanna. – Első alkalommal veszek részt a versenyen, ahol a résztvevők tudását több területen is felmérik, tetszik a rendezvény.

Változatos feladatok

Tomborné Szigeti Rita szerint minden olyan szakmai program hasznos lehet, ahol az indulók tovább gyarapíthatják ismereteiket. A kaposvári találkozón szakdolgozók indultak, az altatós asszisztenseken kívül szakápolók és műtősnők is jelentkeztek a versenyre. Gyors kérdések, pörgős válaszok: ez is jellemezte a szombati területi döntőt, Volt, amikor csak egy betű hangzott el, s azzal kapcsolatban anatómiai testrészeket vagy épp betegségeket soroltak a versenyzők. Így amikor a P-t említették, egymás után sorolták a megfejtéseket: pajzsmirigy, porckorong, patkóbél illetve pikkelysömör, pajzsmirigygyulladás. A nagyatádi Lóti-Futi csapata – Vass Julianna, Érfalviné Kiss Katalin, Horváth Katalin, Mátyásné Horváth Szilvia – is szorgosan válaszoltak a kérdésekre, s alighogy befejezték az elméleti fordulót gőzerővel készültek a gyakorlatra. Végeredmény: a kaposvári Seniorok nyerték meg a versenyt, így Somogyot ők képviselik az országos szakmai döntőn, amit Budapesten április 8-án rendeznek meg. Második helyen a a arcali Koktél végzett, a dobogón őket követte a nagyatádi Lóti-Futi csapata.