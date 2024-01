– Nagyon keresik a kocsonya húst, a sütni való hurka és kolbászt és a kész kocsonya is fogy, vannak akik ötösével viszik – mondta el Korpics Tibor, az egyik húsbolt tulajdonosa. Orbán Ágnes hajnalban sütötte a sós perecet és még melegen hozta a piacra. Mellette almás pitét is kínált vásárlóinak. – Most van a disznóvágások szezonja a hagymát és a piros paprikát keresik, de kis csemegének a diót is viszik – mondta el Szalai Erzsébet kereskedő, akinél sokféle szaloncukrot is lehetett vásárolni. Aki viszont nagyon fázott a téli hidegben, azoknak az árusok meleg pulóvert és kötött sapkát, sálat is kínáltak.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2023. január 12. Sütőtök 350 Ft/ kg-tól Káposzta 300Ft/kg-tól Mandarin 890 Ft/kg-tól Alma 200-400 Ft/kg-tól Zeller 200 Ft/db-tól Birsalma 980Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3600 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Burgonya 400 Ft/kg-tól Sárgarépa 490 Ft/kg-tól Zöldség 1100 Ft/kg-tól Paradicsom 450 Ft/kg-tól Karfiol 850 Ft/kg-tól Mák 2500 Ft/kg-tól Dió 4000 Ft/kg-tól Vöröshagyma 550 Ft/kg-tól Gyalult konyhakész tök 800Ft/0,7 kg Lecsó paprika 350 Ft/kg-tól Csirkemell nagyfilé 1480 Ft/kg-tól Csirke alsó comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 805 Ft/kg-tól