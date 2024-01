Európa legnagyobb szabadidős kiállításán mutatja be kerékpáros kínálatát a Balaton. Tíz csarnok, száz ország ezerhatszáz kiállítója között lesz a Balaton turisztikai régió. A világ vezető kerékpárgyártóinak legújabb fejlesztései mellett Európa, sőt most már az öreg kontinensen túli kerékpáros desztinációk is e fórumon mutatkoznak be, mint például a Garda-tó és környéke, az osztrák Alpok, vagy a spanyol szigetek. A vásár első két napján komoly érdeklődés mutatkozott a Balaton stand kínálata iránt, az itt megjelenő vendégek 90 százaléka utazási szándékkal tett fel kérdéseket.