Szita Károly, polgármester a zsidó felekezet részére is elvitte, hiszen sokan voltak közülük, akik nagy dolgokat tettek Kaposvárért. Ilyen volt a világhírű Dr. Kaposi Mór bőrgyógyász, akiről a kórházunkat is elneveztük, vagy éppen Bauer Gyula, aki a legendás „rossebbakákat” vezette az első világháborúban. Akárcsak a világban, Kaposváron is sokat szenvedtek a zsidók, a történelem sokáig igazságtalan volt velük.

Ők mégis itt vannak, mert erős közösség a kaposváriaké!

-írta a polgármester közösségi oldalán.