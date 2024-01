Minden harmadik vásárló SZÉP-kártyával fizetett az áruért a Kaposvári Nagypiac egyik húsboltjában. Korpics Tibor tulajdonos elmondta: a legtöbben húsokat, füstölt termékeket vásároltak a kártyán lévő összegből, sokan a karácsonyi bevásárlást is ebből intézték. – Valószínűleg nálunk újra a kézpénzes vásárlás lesz több, a SZÉP-kártyával főleg az éttermekben melegételért fizetnek majd az emberek – tette hozzá.

A kormány a rekordmagas inflációs környezet miatt vezette be tavaly augusztus elején, hogy a SZÉP-kártyákon lévő összeget hidegélelmiszer vásárlására is fel lehetett használni. A javuló gazdasági helyzet miatt azonban nem hosszabbították meg ezt a lehetőséget, januártól már csak melegételre, szállásra és szabadidős foglalkozásokra lehet felhasználni a kártyát.

Telt házzal üzemelt az egyik siófoki szálloda a téli szünet ideje alatt, januárra pedig nyolcvan százalék feletti a foglaltságuk. – Nagyon népszerű fizetőeszköz a SZÉP-kártya, vendégeink több mint harminc százaléka ezzel fizet – mondta el Tóth Gergely, a CE Plaza Hotel tulajdonosa. Szerinte a jogszabályi változás lendíteni fog a forgalmon. – Az elmúlt hónapokban sem tapasztaltunk csökkenést, az intézkedés következtében további növekedést várunk, még többen fizetnek majd a kártyával – emelte ki Tóth Gergely.

Sorok kígyóztak a két ünnep között az igali fürdő bejáratánál. Gellért Attila, a fürdő marketingvezetője elmondta: vendégeik közül sokan nem csak a belépőt, hanem a gyógy­kezeléseket, a szállást és a fürdő területén lévő éttermekben az ételt is SZÉP-kártyával fizetik. – A tavalyi pénztári forgalmunk 15–20 százalékát tette ki a SZÉP-kártyával fizetett összeg, s arra számítunk, hogy a jogszabályi változást követően még nagyobb lesz ez a szám – tette hozzá Gellért Attila.

Fotó: Lang Róbert

Az éttermekben is használták a kártyát

Az OTP Bank SZÉP-kártya-forgalommal kapcsolatos adatai szerint tavaly augusztus és november között összesen huszonhatmilliárd forinttal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ebből mintegy huszonegymilliárdot hagytak az élelmiszerboltokban. A legfrissebb számadatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a hidegélelem-vásárlási lehetőség nem ment a többi költési forma, a melegétel, a szállás, a szabadidős foglalkozások forgalmának rovására.

Az év eleji jogszabályi változás után a szállodák és éttermek szövetségénél örülnek, mert idén már nem kell versenyezniük az élelmiszerüzletekkel a SZÉP-kártyákra utalt pénzekért.