A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár kamaraterme zsúfolásig megtelt tagokkal akik között minden korosztály képviseltette magát. Hiszen a fotóklub fennállása alatt több fotós generáció is felnevelkedett.

– 1958-ban alakult a klubunk, aminek én már 23-ik éve vagyok az elnöke. Az eredeti klub gyökerei 1932-ig nyúlnak vissza, amikor az első kaposvári fotóklub megalakult, amely tagjai 58-ban belépett a Somogyi Fotóklubba. A klub legsikeresebb időszaka az első ötven év volt, mondta Hegedűs György, elnök.

Elhunyt alkotók képei is a falra kerültek

Hozzátette: a mostani kiállításra 30 aktív tagjuk egy-egy fotóját állították ki, de az elmúlt években elhunyt alkotók képei is a falra kerültek. Ahogyan a 98 éves Lipkovics Tibor és a 96 éves Győri Vilmos fényképei is szerepelnek a születésnapi tárlaton.

Többek között Kis-Bankné Kondákor Mariann is aktívan alkot a klub keretein belül. – Pár éve vagyok tagja a fotóklubnak. Jó ide tartozni, mert több képet látunk, tudunk ihletet meríteni abból, más mit fotóz. A Somogyi Fotóklub a 65 évével van köztük nagyon jó idős fotósok, akiktől lehet sokat tanulni, mondta a fotós, aki különösen kedveli a pocsolyákat és a tükröződéseket.