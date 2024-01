Vakcinára várnak a kisgyerekesek 51 perce

Tótiban két hónapja, Kaposváron három hete adták be az utolsót vakcinát

Alig lehet hozzájutni az agyhártyagyulladás B variánsa elleni, Bexsero vakcinához. A legtöbb gyógyszertárban hetek óta hiánycikk a készítmény, van, ahol már hónapokkal ezelőtt sem lehetett kapni. A vakcinahiány azért is probléma, mert ahhoz, hogy kialakuljon a védettség, többet is be kell adni belőle.

November óta nincs Bexsero oltás a lengyeltóti patikában. Szabó Péter gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke lapunknak elmondta, országosan is hiánycikk lett az agyhártyagyulladás B variánsa elleni készítmény. – Többször is lekérdeztük az adatbázisból, mikor lesz kapható, legutóbb azt írták, hogy az országban van, de még engedélyre vár – fogalmazott a gyógyszerész. – Ha ez megtörténik, akkor várhatóan január 16-án már elkezdik kiszállítani. Sajnos folyamatosak a készletproblémák, nemcsak nálunk, hanem egész Európában. Ennek több oka is van: gyártási probléma, alapanyaghiány, akadozó szállítás – mondta Szabó Péter. A kaposvári patikákban is hiányzik az államilag nem támogatott, nagyjából 25-30 ezer forintért kapható vakcina. Gyöngyösi Benjámin gyógyszerész lapunknak elmondta, az utolsót három hete adták el. – Sokan, főleg a kisgyermekes családok keresik a készítményt – mondta a patikus. – Egyelőre nem tudunk nekik mit mondani, de várhatóan január közepén már kapunk. Ezt az oltást nem lehet helyettesíteni, ezért, ha valaki megkapta már az egyiket, akkor muszáj beadni az ismétlő oltásokat is. A gyógyszerészek hozzátették, több hónapja a Noacid gyomortabletta sem kapható, azt azonban lehet mással helyettesíteni. Inzulinból és antibiotikumokból is kevés van. Drága az oltás, mégis sokan kérik Gyánó Barna kaposvári gyermekorvos elmondta, a Bexsero nem kötelező oltás, de minden kisgyermekes családnak javasolják. Borsos ára ellenére minden második család igényli a vakcinát. – Nem történik nagy baj akkor sem, ha most a hiány miatt nem tudjuk beadni – mondta Gyánó Barna. – Azonban mindenkinek javasoljuk, hogy folyamatosan érdeklődjön a patikákban. Amint hozzájutnak, mi azonnal beadjuk. Egyébként nemcsak ebből, hanem a rotavírus-fertőzés elleni készítményből is hiány van. Ebből kétféle létezik, és ha már az egyiket megkapta a páciens, akkor a másodikat is ugyanabból a fajtából kell beadni – tette hozzá a gyermekorvos.



