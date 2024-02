Az MBH Bank és a Mastercard a 2023-as adventi időszakban léptek partnerségre, hogy egy közös kampány keretében támogathassák az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. A kampány zárásaként az MBH Bank 50 millió forintos, míg a Mastercard 15 millió forintos támogatást nyújtott az Ökumenikus Segélyszervezet számára, amelyet idén februárban adott át a két szervezet.

A bankcsoport és a nagyvállalat közös akciójában december 4. és 31. között, az ünnepi időszakban minden MBH Bank által kibocsátott Mastercard bankkártyás vásárlás hozzájárult a Segélyszervezet támogatásához. A kampány azzal a céllal valósult meg, hogy felhívja a figyelmet az adományozás fontoságára és hogy minél több rászorulóhoz elérhessen a segítség. A bankkártyahasználat mellett az ügyfeleknek lehetősége nyílt arra, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet weboldalán létrehozott adományozási felületen további, egyéni felajánlást tegyenek, amelyből további közel 500 ezer forint gyűlt össze a szervezet számára.

„Örömmel tölt el minket, hogy a karácsonyi időszak alatt is felhívhattuk a figyelmet az adományozás fontosságára, így ezzel is segíteni tudjuk az Ökumenikus Segélyszervezet mindennapi munkáját. Közös stratégiai együttműködésünk széleskörű társadalmi szemléletformáláson is alapul, ezért munkatársaink bevonásával már több éve részt veszünk a Segélyszervezet adventi aktivitásaiban. Szeretnénk a jövőben is minél több lehetőséget biztosítani mind kollégáink, mind ügyfeleink számára az adományozásra, ebben pedig a Mastercard, mint partner is lehetőséget nyújt számunkra” – nyilatkozta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója.

„Mindig nagyon szívesen veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amivel a társadalomért tehetünk kicsit többet. Fontos számunkra, hogy ezekbe az akciókba a kártyabirtokosokat is bevonhassuk, hogy ők is megélhessék annak az örömét, amikor nehezebb sorsú embertársaikon segíthetnek. Reméljük, hogy lesz még lehetőségünk erre a jövőben is, az MBH Banknak pedig gratulálunk a nagyon sikeres kezdeményezéshez” – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

Cél az MBH Bank munkatársainak bevonása

Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet 2023 májusában kötött együttműködési megállapodást, amelynek keretében a hitelintézet évi 100 millió forinttal segíti a szervezet munkáját. Az együttműködés részeként tavaly útnak indult az MBH Tudatos Segítség Program, amely több tízezer nehéz körülmények között élő ember megsegítéséhez járul hozzá. A program az MBH Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiája mentén valósul meg, hiszen a bank kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felzárkóztatást.

Az év utolsó heteiben a bankcsoport munkatársai is csatlakoztak a Segélyszervezet adventi programsorozatához, amely során olyan állomások tették a rászorulók számára szebbé az ünnepeket, mint például az öt napon át tartó mézeskalács sütés a fővárosi Bazilikánál, ajándékcsomagok átadások Baranyában, valamint az MBH Bank munkatársainak önkénteseivel megvalósult, két napon át tartó ételosztás.

A partnerek közös munkája 2024-ben számos további programmal folytatódik tovább, hiszen a hitelintézet hosszútávú célja, hogy dolgozói közvetlenül is szerepet vállalhassanak az MBH Bank társadalmi célú tevékenységében.