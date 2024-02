Az Európai Bizottság hétfői döntéséről Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár beszélt kedden délelőtt Balatonszentgyörgyön, ahol gazdálkodóknak szervezett növényvédelmi és talajtani konferenciát a Dél-Balaton Zrt.

A helyettes államtitkár kiemelte, a bizottsági döntés azt jelenti, hogy a gazdálkodók idén azon a négy százaléknyi földterületükön is termelhetnek, melyet korábban parlagon kellett hagyniuk. Ezeken a földeken nitrogénmegkötő növényeket vethetnek, illetve növényvédő szer használata nélkül ökológiai másodvetésre van lehetőségük.

– Ez most, a tavaszi munkák megkezdése előtt egy olyan lehetőség, amit érdemes végiggondolni – hangsúlyozta a tanácskozáson Juhász Anikó.

A balatonszentgyörgyi fórumon a helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy tavaly október közepe óta 152 ezer hazai termelőnek több mint 422 milliárd forint támogatást fizettek ki. A terület­alapú alaptámogatás 2023-as becsült összege hektáronként 139 euró, ami hárommal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Juhász Anikó hozzátette, a fiatal gazdák támogatására hektáronként 82 euró fizetnek, ami tizennéggyel több, mint tavaly.

A helyettes államtitkár az idei pályázati lehetőségekről is beszélt a gazdáknak. Elsőként, kora tavasszal az erdőgazdálkodáshoz és tudását­adáshoz kapcsolódó pályázatokat tervezik majd meghirdetni.

Sipos József növényorvos, méhészmester, címzetes egyetemi docens a növényvédelem és a méhészet kapcsolatáról, valamint az invazív fajokról tartott előadást a több mint száz gazdálkodónak.

– Újabbnál újabb károsítók, invazív fajok jelennek meg, melyek ellen fel kell vennünk a versenyt – mondta Sipos József. – Mindezt úgy, hogy az unió folyamatosan felfüggeszt és kivon hatóanyagokat a forgalomból, ezért olyan megoldást kell találnunk, ami védi a beporzó rovarokat és az élelmiszer-biztonságnak is megfelel – emelte ki a növényorvos. Az elmúlt években nagyon sok invazív faj jelent meg hazánkban, melyek veszélyeztetik az őshonos élőlényeket. Ilyen többek közt az ázsiai márványpoloska, az amerikai lepkekabóca és boróka-tarkadíszbogár is, valamint az ázsiai lódarázs, mely a méhekre veszélyes – tette hozzá Sipos József.

Versenyhátrány

Biró Borbála talajbiológus, egyetemi tanár a balatonszentgyörgyi fórumon arról beszélt, hogy a mezőgazdasági műveléssel miként lehet befolyásolni, akadályozni a talaj, mint önálló élő szervezet és organizmus életútját. Kiemelte, szerves trágyával jól lehet táplálni a talajéletet.

Feil Dávid, a Dél-Balaton Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy irányt mutassanak a gazdáknak, mert nagyon rosszak a gazdasági körülmények, alacsonyak a terményárak, ezért meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy a felszínen tudjanak maradni. Feil Dávid hangsúlyozta, az Ukrajnát támogató brüsszeli politika versenyhátrányba hozza a magyar gazdákat is az unión kívüli gazdálkodókkal szemben.

Borítóképünk illusztráció!