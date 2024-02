A kaposvári vállalkozó tulajdonában lévő 1,6 hektáros területet bárki bejárhatta és megcsodálhatta az onnan nyíló káprázatos panorámát a Zselicre vagy Kaposvárra. – Nagyon jó barátom hívott minket és szívesen jöttünk. Sokszor jártunk ebben az utcában, de nem gondoltam volna, hogy ilyen szép itt, mondta a kaposvári Rigó Zoltán, aki családjával jött el a mulatságra. Ahol disznótoros finomságok, ropogós lángos is sült, de mohácsi sokác köcsögös bab is készült a forró parázsban.

Úgy gondoltam, hogy ki kellene használni az ilyenkor hagyományos disznótor lehetőségét. Csak ez nem egy hagyományos tor lett, mert a barátaim segítségével előkészítettük a hozzávalókat és így szétbontani nem kellett egy sertést, hanem csak kisütöttük a finomságokat.

mondta Kováts Csaba, házigazda. Aki azt is elárulta, hogy jelentős munkája van abban, hogy a terület látogatható és bejárható, hiszen mielőtt megvásárolta volna az ingatlant a természet volt itt az úr. – Most, hogy a kitisztítás elkészült, lehet azon gondolkodni, hogyan lehetne hasznosítani a területet, hiszen 40 méter szintkülönbség van, még akár bobpályát is el tudnék itt képzelni, mondta a tulajdonos miközben körbevezetett a birtokon.