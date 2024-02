Ha úgy érzi, erre nemcsak Önnek van szüksége, hanem sok-sok ismerősének is, akkor fektessen be ebbe az ingatlanba, és könnyítse meg a magát dolgát is. Az épület jelenleg vendégházként funkciónál, visszatérő vendégkörrel, így nem igen kell majd lasszóval fogni a kikapcsolódásra vágyókat. Kockázatmentes befektetés, szuper környezetben!

“A Zselici dombság magával ragadó lankái között, a festői szépségű Petörke tó mellett kínálok megvételre egy újszerű építésű, 1745 m2-es telken fekvő gyönyörű házat.

A 81 m2-es, kétszintes ingatlan egy jól karbantartható, szépen parkosított 1745 m2-es, széles telekterületen került felépítésre, jelenleg vendégházként, visszatérő vendégkörrel és telt házzal üzemel.

Az épület tégla falazatú, szigetelt, megújuló energiával, és korszerű műanyag nyílászárókkal szerelt.

A lakótér alsó szintjén amerikai konyhás nappali, mellékhelyiség (zuhanyzó betehető), méretes tároló (igény esetén fitnesz vagy wellness helyiség vagy lakószoba is lehet) és gépészeti helyiség került kialakításra, a felső szinten saját fürdőszobával bíró 2 méretes szoba kapott teret.

Az amerikai konyhás nappaliból egy hatalmas és részben fedett teraszra és a szépen parkosított, gyümölcsfákkal ültetett, sütőhellyel és játékokkal felszerelt kertre biztosított a kijutás.

A ház fűtése elektromos árammal (hűtő-fűtő klímák, új elektoromos kazán, radiátorok) és fa tüzeléssel is megoldott, a tetőn napelem és napkollektor is található.

Az ingatlan erdő övezte környezete feltöltődésre, pihenésre kimondottan alkalmas, a tópart ahol horgászni is lehet pár perces sétával érhető el. A tóban a fürdés a kijelölt strandon lehetséges.

A megyeszékhely Kaposvár kb 13 km-re található, és kb negyed óra alatt elérhető gépkocsival.

Az ingatlan csodálatos környezetének köszönhetően kiválóan alkalmas lakhatásra, és szállóvendég fogadásra is..”[...]

