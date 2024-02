Néhány nappal ezelőtt érkezett haza Zanzibárról a mezőcsokonyai származású Kósa-Szabó Tünde. A kisgyermekes édesanya családjával és barátaikkal közösen utaztak el az Afrika keleti partjainál fekvő, Tanzániához tartozó szigetre, ahol összesen tíz napot töltöttek el.

– Extrém meleg volt a levegő hőmérséklete, csakúgy, mint az Indiai-óceán vize – mondta Kósa-Szabó Tünde. – Nagyon jól éreztük magunkat, a közbiztonság is nagyon jó volt és a gyerekünk is nyugodtan tudott pancsolni a vízben, mert minden szempontból biztonságos partszakaszon voltunk. Rengeteg látnivalót találtunk a szigeten, amelynek nagyon gazdag a növény- és állatvilága is. Több magyarral is találkoztunk a szigeten, ami kissé meg is lepett bennünket – tette hozzá.Kósa-Szabó Tünde arról is beszélt lapunknak, megdöbbentek azon, hogy milyen körülmények között élnek ott az emberek, hatalmas a szegénység.

Népszerűek a szigetek

Nemcsak Zanzibár népszerű a téli időszakban, hanem Srí Lanka, a Maldív-szigetek, Dubaj, Bali és Thaiföld is. Wimal Morapitiye hosszú évek óta az egzotikus utazások szervezője. A kaposvári üzletember megkeresésünkre elmondta, tapasztalatai szerint évről évre egyre többen utaznak el a téli időszakban is nyaralni. Ezt már nagyon sok somogyi is megengedheti magának.

– A tíznapos utazások 450 ezer forinttól érhetők el, de igény szerint sok millióba is kerülhet – mondta Wimal Morapitiye. – Mára megfizethetővé váltak az egzotikus utak. Régebben a 600–700 ezer forintos utazásokat drágának találták az emberek, manapság azonban egyre többen tudják ezt is megfizetni – tette hozzá az egyik országos utazási iroda vezetője.



Görögország lehet a nyári befutó

Wimal Morapitiye arról is beszélt lapunknak, már sokan érdeklődnek a nyári utazások iránt. Törökország, Görögország, Spanyolország és Olaszország is nagyon népszerű. Az utazás nem kerül annyiba, mint egy egzotikus helyre, de a megdrágult repülőjegyek miatt így is mélyen zsebbe kell nyúlni. Erről beszélt egy másik kaposvári utazási iroda vezetője is. Solymos Gábor elmondta, körülbelül 30 százalékkal mentek fel az idei árak, ezért megpróbálnak olyan utakat kínálni az érdeklődőknek, ahol nagyobb akcióval kecsegtetnek.



Tíz tengerparti nap százezerért

– Többen is érdeklődnek a három-négy napos városlátogatások iránt – emelte ki Solymos Gábor. – Emellett népszerűek az egynapos kirándulások. Ezt azért is választják többen, mert akkor nem kell szabadságot kivenniük. A tengerparti nyaralást is sokan keresik. Horvátország és Olaszország továbbra is népszerű, idén azonban ár-érték arányban Görögország lehet a befutó. A tíznapos görög előszezoni nyaralást mi 95 ezer forintért kínáljuk, ami az utazást és a szállást tartalmazza. A főszezonban ez duplájába kerül majd.