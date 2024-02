Szexuális erőszak, szexuális kényszerítés, illetve gyermekpornográfia, ahol minden esetben gyermekek voltak a sértettek – a hasonló ügyeket zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával tárgyalják a bíróságokon, hogy ezzel is védjék az áldozatokat. A statisztika azonban megőrizte, hogy 2021-ben 8 ilyen ügyet tárgyaltak a Kaposvári Törvényszéken, ebből 3 törvényszéki első fokú, és 5 másodfokra érkezett. 2022- ben 7 ilyen ügy volt, ebből 2 első fokú és 5 másodfokú. 2023-ban viszont 12 , ebből 7 első fokú, 6 másodfokú, vagyis az első fokon tárgyalt ügyek száma nőtt meg jelentősen. Ebből azonban messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, talán most fejeztek be nagyobb számban hasonló nyomozásokat, felelte érdeklődésünkre Vadócz Attila bíró, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője.

Családban is előfordul

Somogyban volt olyan ügy is, amikor gyermek volt az áldozat, de maga az elkövető is 15 éves volt egy gyermekvédelmi intézményen belül. Gyermekek elleni szexuális visszaélés azonban családban is előfordul, lehet nagybácsi, nevelőapa vagy akár saját szülő is az elkövető. Évente átlag egy gyermekprostitúciós ügyet tartanak nyilván, amikor főként intézetis fiatalokat árulnak, illetve kényszermunkára fognak.

Somogyban elég szigorúnak mondható az ítélkezés, felnőtt elkövetőre 8–12 évet is kiszabnak, s nem ritka hogy valaki egy tucat börtönévet kap

mondta Vadócz Attila. – Elmondható, hogy társadalmi szigor érvényesül, de nem csupán azért, mert a társadalom ezt várja el az igazságszolgáltatástól, hanem mert önmagában a jogszabályok is elég szigorúak a minősített szexuális erőszak esetén, és ezt tükrözik az ítéletek.

Biró Dániel, a kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon vezetője azt mondta: az 1997-es évi 31-es gyermekvédelmi törvény szabja meg az alapellátás és a szakellátás szintjén a teendőket. A törvény többször változott, s bár szakemberként jól felépített törvénynek tartja, mégis biztosan frissítésre szorul.



Frissítésre szorulna a gyermekvédelmi törvény

– Mi a kapcsolati erőszak áldozataival, bántalmazott gyermekekkel foglalkozunk, sok olyan esettel találkozunk, amikor gyermekáldozattal kerülünk kapcsolatba – folytatta. – Kapcsolati erőszak esetében, még ha csak tanúja is a gyermek a családon belüli történéseknek, akkor is azt valljuk, hogy bántalmazott, de ezen túlmenően sok esetben lehet fizikailag vagy akár szexuálisan is bántalmazott. Szexuális visszaélés családon belül is megtörténhet, ilyenkor tipikusan a gyermekhez közel álló személy az elkövető, sokszor nem is feltétlenül vérrokon.



Képzésekkel tovább lehetne erősíteni a rendszert

A gyermekvédelmi törvény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és a megszüntetéséről szól, a gyermek életének támogatását intézmények és szakemberek segítségével biztosítja. – Mindenképpen érdemes átnézni a törvényt és bizonyos pontokon változásokat beiktatni, hiszen közel 30 év alatt sokat változott a világ – mondta Biró Dániel. – Képzésekkel és a szakemberek számával tovább lehet erősíteni a rendszert, de attól mindenkit óva intenék, hogy a gyermekvédelem felett pálcát törjön. Szörnyű dolog, ha felszínre kerül egy visszaélés, kőkeményen el kell járni az elkövetővel szemben. Ugyanakkor ki kell alakítani azokat a rendszereket, amelyek lehetőséget adnak az áldozatoknak, hogy segítséget kérjenek, ahogy a kapcsolati erőszak áldozatai is több ponton kérhetnek segítséget. Rengeteg feladat van a gyermekvédelemben, ezek egy része jogszabályváltozással, más része erőforrások beemelésével oldható meg, hogy bővüljön az intézményrendszer, nőjön a nevelőszülők száma, folytatódjon a szakemberek képzése.