– Annál nagyobb hibát nem követhetünk el, ha nem csinálunk semmit – mondta Fazekas Ottó mentőápoló a kaposvári mentőállomáson tartott hősképzésen. Bemutatta a résztvevőknek hogyan kell a bajba jutott felnőttet vagy csecsemőt újraéleszteni, majd a stabil oldalfekvést is megtanulhatták tőle a résztvevők.

– Először veszek részt ezen a képzésen, gyerekként vöröskeresztes voltam, és 50 év után most felfrissíteném a tudásomat – mondta el Major Zoltán. Hozzátette: sok hasznos ismerettel gazdagodott. – A mellkasnyomást, légzésfigyelést és a mentőkkel való telefonálást is megtanultam, most már bátrabban merek segíteni – emelte ki a kaposvári férfi.

A kaposvári mentőállomás másik termében véradást szerveztek. – Évente kétszer mindig eljövök vért adni, mert ezzel életeket tudok megmenteni – mondta el kaposmérői Pallós Krisztina. Átlagosan 450 milliliter vért vesznek a donoroktól, ezzel a mennyiséggel három emberen tudnak segíteni.

Buni Roland, a kaposvári mentőállomás vezetője elmondta: évek óta minden hónap első hétfő délutánján tartanak hősképzést.

– Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vesznek részt a képzéseken, fiatalok és idősek egyaránt, sőt még iskolai csoportokkal is találkozunk – tette hozzá a mentőállomás vezetője. A hétfői alkalmon is megtanulhatták, hogy ha valakinek megáll a szíve, leáll a légzése, azonnal segíteni kell, míg a mentők kiérkeznek.

– Ha valaki el meri kezdeni az újraélesztést, jóval nagyobb az esély a sikerre, valamint a 112-es számon szakképzett mentésirányítók fogadják hívását, és segítenek, hogyan kell légzést vizsgálni, mellkast nyomni – mondta el Buni Roland. Megjegyezte: mióta ezen protokoll alapján próbálnak mindenkit rávenni az újraélesztésre, azóta emelkedik a helyszíni laikusok általi sikeres újraélesztések száma.

Több ezer ember élete megmenthető

Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcán, közterületen. Többségük megmenthető lenne, ha valaki perceken belül megkezdené a mellkasi nyomásokat. Az azonnal megkezdett újraélesztéssel és egy gyorsan megérkező defibrillátorral az újraélesztések akár 60 százaléka sikeres lehetne. Az Országos Mentőszolgálat 2018 elején indította el „Hősképzés” nevű programját, a laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési gyakorláson vehetnek részt az OMSZ vármegyeszékhelyi mentőállomásain. 2017-ben az életmentő applikáció is elindult. A Szív City lényege, hogy bárki, aki kedvet, késztetést érez arra, hogy vészhelyzetben életet mentsen, egy applikáció segítségével riasztást kaphat mobiltelefonjára, ha a közelében közterületi újraélesztésre van szükség.