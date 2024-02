A jubileum alkalmából iskolatörténeti kiállítás nyílt az intézmény emeleti folyosóján. A gyerekek régi fotókon, tablókon és tantermi eszközökön keresztül tehetnek időutazást a múltba.

– Naplókat és régi írógépet, tankönyveket is kiállítottunk, amit érdeklődve tekintettek meg a gyerekek, mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, igazgató. Volt olyan diák is, aki felismerte nagyszüleit a kiállított régi fotókon, amelyek között osztályképek, tablók és az iskolai közösségi élet momentumait megörökítő fényképek is helyet kaptak.

– Ezek között vannak olyan fotográfiák, amiken a gyerekek énekeltek, táncoltak, sport és tanulmányi versenyeken vettek részt. Ezek a hagyományok évtizedek óta élnek és a tevékenységek napjainkban is megvannak az intézményben, ezért érdekes a gyerekeknek látni, hogy régen milyen ruhákban tették ugyanezt a diákok.