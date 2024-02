Fordulat történt a múlt év végén a magyarországi bérek alakulását nézve. Tavaly szeptemberben – 2022 augusztusa óta – először pozitív tartományba kerültek, utána pedig emelkedésnek indultak a reálbérek a két számjegyű béremelkedésnek és az infláció visszahúzódásának köszönhetően.

mínusz 20 százalékról közel 6 százalékos pluszba

A legfrissebb hivatalos adatok szerint tavaly novemberben már 5,7 százalékos volt a reálbér-növekedés, ezzel szemben tavaly január és augusztus között az egyes hónapokban 1-19,6 százalékos volt a reálbér-csökkenés. „Összgazdasági szinten javult a helyzet, emellett az idén is béremelkedés várható, részben a magasabb minimálbérnek és garantált bérminimumnak köszönhetően. Ez a lakossági hitelezésben is javulást hozhat, például a jövedelemmel rendelkező fiatalok egy része is bátrabban vághat bele egy hitelfelvételbe” – mondta Árva András - K&H lakossági szegmens marketing vezetője.

A dolgozó somogyi fiatalok többsége magasabb fizetésre számít a következő időszakban – ez derül ki a K&H ifjúsági index tavalyi utolsó mérésének eredményeiből, amely a 19-29 évesek helyzetét vizsgálja 2012 vége óta minden negyedévben. Az állásban lévő fiatalok 69 százaléka számít fizetésemelésre a munkahelyén, ezen belül 16 százalékuk az inflációt meghaladó mértékű béremeléssel számol, 53 százalékuk pedig annál alacsonyabb növekedést vár.

A fiatalok többsége tehát optimista a fizetésemelést tekintve, ugyanakkor a korábbi negyedévekhez képest kicsit árnyaltabb a kép. 2022 utolsó negyedévében szintén 69 százalékos volt az optimisták aránya, ugyanakkor 2023 első és második negyedévében 73, illetve 80 százalékos eredmények születtek. Utóbbiakhoz képest minimálisan csökkent a derűlátó dolgozó fiatalok aránya. A friss eredményekből látható az is, hogy 25 százalékuk stagnálásra, azaz a mostani fizetésére számít minden hónapban. Mindössze 6 százalékuk tartja reálisnak, hogy a mostaninál kisebb összeggel kell beérnie.

stabil vagy instabil?

A kutatás részeredményei alapján a dolgozó fiatalok 51 százaléka mondta stabilnak az állását. Ez lényegében megegyezik az előző négy negyedév 51-52 százalékos eredményeivel, ugyanakkor azt is jelenti, hogy csak minden második dolgozó fiatal érzi ezt.

Ezzel szemben 16 százalékuk ingatagnak látja a munkahelyen betöltött posztját, harmaduk pedig átlagosnak minősítette azt. A korosztályok között jelentős az eltérés, hiszen míg a 26-29 évesek 68 százaléka nyilatkozott optimistán erről, a 19-25 éveseknek csak a 38 százaléka beszélt stabil állásról.

K&H ifjúsági index

A 19-29 éves fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait – többek között a lakhatással, munkával, előrelépési lehetőségekkel, oktatással, egészséggel, családdal kapcsolatban – vizsgálja a K&H ifjúsági index, amely a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére készült. A minta összetétele reprezentálja a magyarországi 19-29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. A felmérésben 300 fő vett részt, a hibahatár maximuma +/- 5,7 százalék, a 150 fős aktív dolgozók esetében +/- 8 százalék. Az adatfelvétel 2023. november 15-17. között történt.