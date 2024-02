Egy ideje már a fogkefe az állandó munkaeszköze az egyik kaposvári szociális központ dolgozóinak. – Ez egy újfajta sorjázó, amit egy hete tanulunk tisztítani fogkefével – mutatta Adorjáni Melinda, aki 14 éve dolgozik a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központban. Oda kell figyelni, mert nagyon aprók az elemek. – Előfordult, hogy elpattant egy darab munka közben – emelte ki a dolgozó. – Néha már szinte jojózik az ember szeme, ekkor mindig megállunk egy kicsit tornáztatni a kezünket, pihentetni a látásunkat.

Fogszabályzó készülékhez tartozó Brackett-alátétet, úgynevezett sorjázót tisztítanak külföldi megrendelésre.

Több százezer fogszabályzó-sorjázó készül el egy év alatt a kaposvári Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ Egyenesi úti telephelyén.

Fotó: Lang Róbert

Naponta 6–8 megváltozott munkaképességű munkatársuk dolgozik ezen. Takács Tímea foglalkoztatásvezető elmondta: 2022-ben kötöttek szerződést egy Bécs melletti gyárral, nekik dolgoznak, az előbb említett eszközöket csiszolják fogkefével. – Egy évvel ezelőtt a megrendelők mutatták be és tanították meg a munkafolyamatokat. A gép összepréseli az apró alkatrészeket és a kitüremkedett anyagot kell eltávolítani – mutatta Takács Tímea.

Egy kisebb elektromikroszkóppal ellenőrzik, hogy megfelelő-e a csiszolás. – Szeretnénk egy nagyobb gépet, amit már meg is rendeltünk, így gyorsítani tudnánk a munkát – mondta. – Vannak jobb és bal oldali elemek, ezért oda kell figyelni, hogy a megfelelő zacskókba kerüljenek vissza – emelte ki Takács Tímea. Hozzátette: hat hetük van rá, hogy összesen hetvenezer darabot megtisztítsanak. – Nehezebb ez a munka, mert a sorjázók negyedakkorák, mint a korábbiak, de bízunk benne, hogy időben végezni tudunk vele – mondta el Takács Tímea.

Bevételhez is jutnak így a megváltozott munkaképességűek

– Ez a külföldi megrendelés egy éve munkát biztosít hat-nyolc dolgozónak és bevételt is jelent az intézménynek – mondta el Kanalics Péter, a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ telephelyének vezetője. Hozzátette: minden tisztelete a kollégáké, mert ez a munka igénybe veszi a kezet, a szemet, a hátat. A foglalkoztatóban dolgozók között vannak hallássérültek, mozgásukban korlátozottak, értelmi sérültek, belső szervi gondok miatt leszázalékoltak és autizmus spektrumzavarral élő felnőttek is. – Ügyesen belerázódtak a munkába és az újabb fajta termékeket is meg tudják tisztítani – tette hozzá a telephely vezetője. – Voltunk már bécsi gyárlátogatáson, és azt láttuk, hogy ott rendkívül modern mikroszkópokkal folyik a munka.

