– Isten hozta – fogadja a főorvos asszony, s miután kifaggatja vérnyomásáról, korábbi betegségeiről, rendszeresen szedett gyógyszereiről, meghallgatja a szívét és készít egy szívultrahangot is. Nem hall zörejt, nem észlel eltérést, ritmuszavart. Elégedett páciense állapotával, de javasolja a Holter-készüléket, amivel precízebben kiszűrhető bármilyen szívelégtelenség. A 24 órás EKG a szívből érkező elektromos üzeneteket érzékeli, miközben rendszeresen vérnyomást mér. Éjjel is.

Némi epilálást követően rákerül mellkasára a kütyü, felkarjára a vérnyomásmérő mandzsetta. – Jó, hogy ingben jött, legalább nem lesz oly feltűnő a készülék – búcsúzott mosolyogva a kardiológus, az asszisztens meg elnézést kért a szőrtelenítés kellemetlenségéért. A férfi rá se rántott, a fájdalom nem itt kezdődik…

Lesétál a földszintre, ahol addigra már várja a számla. Az összeg láttán úgy dönt, kártyával fizet. Munkahelyére visszatérve néhányan ugratják a kütyü miatt, de nem zavartatja magát. Olykor megijed, amikor váratlanul működésbe jön a mandzsetta. Munkaidő után a templomba siet, ahol egy indiai szerzetes tart lelkigyakorlatot. Az ismert szerzetes nyomatékosítja: túlélésünk egyetlen módja, ha visszatalálunk Istenhez. Más megoldás nincs, különben marad a káosz. Nem hihetünk hamis prófétáknak, és nem hódolhatunk be a New Age praktikáinak. A szentmise után az előadó táncba hívja a résztvevőket. Nincs ebben semmi meglepő. Marik Tamás atya, a kenguruk földjéről érkező, s a közelmúltban meghalt ferences szerzetes is megtáncoltatta hallgatóságát e falak között. Harsog a dal, lendül a láb, az arcokon veríték. A Holter meg dolgozik. Tánc közben is.

Vajon mennyi lehetett Jézus vérnyomása?

A férfinak este eszébe ötlik Sárosi István kardiológus, a Pécsett élő orvos-író szokatlan novellája, amelyet a Jelenkor hozott le. A Passióban a Getszemáni kertben zajlottaktól kezdve egészen nagypéntek délutánjáig végigkísérte Jézus szenvedéseit. Mégpedig úgy, hogy képzeletben modellálta az eseménysort, felhasználva a korszerű kardiológiai vizsgáló módszerek jeleit és paramétereit.

A novella megrendíti a lelket. Nagy része táblázat. Idő, eseménynapló, vérnyomás és EKG, orvosi vélemény. Egészen a tizedik óráig, amikor az eseménynaplóba ez kerül: „Ez az ember valóban az Isten fia volt!” A vérnyomás 00/00Hgmm. Asystolia, vagyis: hirtelen szívmegállás.

A férfi másnap leadja a Holtert. A főorvos asszony kielemzi az adatokat. Nem érzékel különösebb furcsaságot, de rákérdez: mit csinált maga tegnap este 6 és 9 óra között, mert ez idő alatt négyszer is megugrott a vérnyomásértéke? Páciense mosolyogva válaszolt: – A Szent Imre-templomban voltam Anthony Parankimalil lelkigyakorlatán. Még táncoltam is.

– Jól tette – summázott, majd jó egészséget kívánva, Isten áldásával kikísérte kliensét. Most, a böjti időben péntekenként keresztutat járnak a hívek. A férfinak egy-egy stációnál eszébe ötlik: vajon mennyi lehetett Jézus vérnyomása?