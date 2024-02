A japán mesefigurákat bemutató tárlaton több tucatnyi horgolt alkotást, úgynevezett amigurumit lehet megcsodálni. Nagyné Szekeres Aletta az intézmény pedagógusa, a kiállítás szervezője lapunknak elmondta, családjában is kedvelik az anime filmeket és a horgolt figurákat, ez is arra indította, hogy megszervezze a kiállítást. Emellett az egyik közösségi oldalon bukkant rá arra az országos közösségre, akik foglalkoznak anime-horgolással. – Ezek olyan alkotások, melyek az általános iskolás fiatalok érdeklődését is felkelthetik – emelte ki a Toldi-iskola tanára.

A kidolgozottság a mérettől függ

Az egyik alkotó Nagy Viktória Kitti érdeklődésünkre elmondta, próbáltak minél több ismert karaktert elkészíteni az adott animéből (rajzfilmből).

– Kidolgozottságtól és mérettől függ, hogy mennyi ideig tart és milyen nehéz megalkotni egy-egy figurát – hangsúlyozta Nagy Viktória Kitti. – Akinek több szabadideje van és naponta tud foglalkozni a horgolással, néhány nap alatt, legfeljebb egy hét alatt el tudja készíteni. Van azonban olyan amigurumi, mellyel akár két hónapot is dolgozni kell – tette hozzá a Nagyberkiben élő alkotó, aki már majdnem öt éve készít különleges, színes amigurumikat.

A Toldi-iskola földszintjén látható kiállítást, tanítási időben március 14-ig lehet megtekinteni.

Az anime sajátos formája a mangához képest kissé késleltetve, a második világháborút követő zaklatott lelki világú Japánban alakult ki. Például számos műben megfigyelhető az atombomba gombafelhője. Egyik ilyen az Akira, mely a 80-as évek egyik nagy anime disztópiája, amikorra a feszült társadalmi helyzet bizonyos alkotókból fokozott borúlátást váltott ki. Sokszor jellemző a sötét jövőkép, ami jól kifejezi, hogy milyen mélyen benne él a japán társadalomban a nukleáris csapás okozta sokk. Más animék közvetlenül a bombatámadásokat dolgozzák fel történelmi valószerűséggel, példaképp említhető a Hadasi no Gen (はだしのゲン Mezítlábas Gen). forrás: wikipedia