A Nébih-hez egy faanyag kereskedő tett bejelentést arról, hogy egy nyugat-dunántúli város környékén a tűzifa felvásárlásával és értékesítésével kapcsolatos visszaéléseket tapasztalt.

A hatósági felügyelők helyszíni adatgyűjtésbe kezdtek, és rögzítették a potenciálisan érintett gépjárművek rendszámát. Bár további információk nem álltak rendelkezésre, a gépjármű-nyilvántartás adatai alapján a szakemberek sikeresen azonosították a csalásban érintett vállalkozásokat, személyeket. A nyolc elkövető egy része ugyan szerepelt az EUTR hatósági nyilvántartásban is, azonban – egyértelműen követhető tűzifa szállító tevékenységük ellenére – szállítójegyeket nem jelentettek be.

A társhatóságok és az érintett önkormányzatok értékes adatokkal segítették a felderítést. A megfigyelt illegális fakereskedők végül a hatósági kifogásokra nem tudtak kielégítő válaszokat adni vagy megfelelő bizonyítékokat bemutatni. A szakemberek az eredetigazolás nélküli fatermékek értékesítéséért összesen 21 millió forint értékű bírságot szabtak ki, valamint az érintettek tevékenységének – és esetenként a gépjárműveik használatának – tiltása mellett döntöttek.

A Nébih a jövőben is mindent megtesz az illegális tűzifakereskedelem felderítéséért és felszámolásáért, amit jelentős mértékben segít az adatelemzés, továbbá a vásárlók, a jogszerű vállalkozások bejelentései és a hatóságokkal való hatékony együttműködés.