– Milyen nap van ma gyerekek? – kérdezte a pedagógus a hetedik osztályos tanulóit. – Valentin-nap és hamvazószerda – vágta rá egyikük. – Ki tudja, mit jelent a hamvazószerda? – kérdezett vissza a tanár. – A böjt kezdetét – felelte az egyik diáklány. Minden fontosabb és nevesebb ünnepről szó esik Brantner Gyöngyi óráin. A hetedikesek osztályfőnöke nem csak beszél a jeles dátumokról, igyekszik azokat hozzá kapcsolódó feladatokkal színesíteni. A szerelmesek ünnepére léggömbökkel készült. Arra kérte tanítványait, álljanak fel néhány percre, fogjanak a kezükbe egy lufit, hallgassák a zenét és engedjék el gondolataikat. Mielőtt a diákok visszaültek a padba, tanáruk biztatta őket, hogy egy gombostűvel lyukasszák ki a gömböt és a benne lévő rövid üzenetet olvassák fel hangosan.

Meg tudod csinálni. Sikeres vagy. Jól nézel ki.

Ilyen, és ehhez hasonló apró cetlire írt motivációs mondatok lapultak a léggömbökben. Brantner Gyöngyi igyekszik minél több játékosságot és egy átlagos tanórától eltérő gyakorlatokat becsempészni óráiba. Úgy látja, és ezt igazolja az elmúlt több mint harminc év tanári munkája is, hogy ezáltal sokkal jobb eredményt érnek el a gyerekek és sikeresebbek lesznek.

– Rájöttem arra, hogy játékosan sokkal jobban elsajátítják az ismereteket, mintha „beléjük verném” a tananyagot – hangsúlyozta Brantner Gyöngyi. – A régi módszerekkel a mai gyerekeket már nem lehet tanítani. Egy krétával a táblánál senkit nem lehet elvarázsolni. Digitális feladatok kellenek, meg kell őket mozdítani, ezért is viszek be az óráimba nagyon sok zenét, mozdulatot és színes dolgokat, eszközöket. Ezt az osztályom is megszokta, hiszen elsőtől tanítok nekik horvát nyelvet – mondta a pedagógus.

Fotók: Kovács Tibor

Brantner Gyöngyi kiemelte, mindig arra törekszik, hogy diákjai elfogadják és megszeressék a horvát nyelvet. Úgy látja, akkor tanulják a fiatalok, ha szeretik is a tantárgyat.

– Egy bizalmi kört alakítottam ki velük – mesélte a pedagógus. – Olyanok vagyunk mint egy család. Elmondhatják problémáikat, mert meghallgatom, és tudják, hogy bennem megbízhatnak. Ők nagyrészt hátrányos helyzetűek, akiket nagyszülők, dédszülők nevelnek. Csonka családból jönnek, sok problémával. El kell fogadni a másságukat és azzal együtt szeretetben lehet csak nevelni őket. Soha nem világítok rá a hiányosságukra, hanem kiemelem a pozitívumaikat, értékeiket. Fontos, hogy ezzel tisztában legyenek és ez vigye őket tovább. Egyik tanítványom hét tantárgyból állt bukásra, de közös munkával eljutottunk oda, hogy semmiből nem kapott egyest – tette hozzá Brantner Gyöngyi.

A lakócsai pedagógus ügyel rá, hogy minél több sikerélménye legyen tanítványainak. Arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a tanórákon kívül is minél több időt töltsön velük. Sokat kirándulnak, közösen készítenek fényképeket, nyaranta pedig a tengerpartra is elkíséri azokat, akik magatartásukkal és tanulmányi eredményükkel kiérdemlik a horvátországi vakációt.

Neki köszönheti, hogy látta a tengert

A pedagógusról tanítványai is mindig, mindenhol szeretettel beszélnek. Egyikük, Ignácz Kristóf lapunknak azt mondta, a többi tanár is példát vehetne Gyöngyi néniről, akiről rosszat nem tud mondani, csak tengernyi jót. Sok horvát szavalóversenyre készítette fel, melyekhez nagy önbizalmat kapott tőle. Bogdán Tímea úgy tekint osztályfőnökére, mintha a második édesanyja lenne, ezért is osztja meg vele a felmerülő gondjait. László Gréta is hasonló véleményt fogalmazott meg. A diák hozzátette, a játékos tanórákkal sokkal jobban el tudják sajátítani a tananyagot. Orsós Balázs is örül annak, hogy Gyöngyi néni az osztályfőnöke. Az elmúlt években sok közös emléket gyűjtöttek. Neki köszönheti azt is, hogy először látta meg az Adriai-tengert.