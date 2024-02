Február 15-ig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő-, ismétlő-, pótló-, valamint javítóvizsgát tehetnek. – A tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat – tájékoztatott az Oktatási Hivatal (OH). – A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az OH honlapján.

Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-tól július 3-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 3. és 27. között rendezik meg. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5. és 12., a középszintű szóbelik június 17. és július 3. között lesznek. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire külön kell jelentkezni. Az Oktatási Hivatal azt is közölte: a felsőoktatási intézményekbe szintén február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.