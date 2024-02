Matteo Bocelli

A mindössze 25 éves énekes-dalszerző Matteo Bocelli zene iránti érdeklődése értelemszerűen már gyermekkorában kialakult, s ebben édesapjának is fontos szerepe volt. Eleinte klasszikus zenét tanult, hatéves korában kezdett el zongorázni, s 18 évesen már a római Colosseum színpadán szerepelt, ahol Verdi-áriát énekelhetett. Fellépett továbbá a New York-i Madison Square Gardenben, a Sydney-i és dubai Operaházakban, de meghívást kapott a Fehér Házba is, ahol szintén bemutatkozhatott. Az eddigi legnagyobb sikere a 2018-ban kiadott Fall on Me című dal volt, amit édesapjával közösen adott elő, s amely a Diótörő és a Négy Birodalom című Disney-film egyik betétdalaként a szülő-gyermek kapcsolatról szól.

A ma már a világ legismertebb sztárjai sorába tartozó Matteo Bocelli tehetségének köszönhetően hamar kilépett édesapja árnyékából, s érdeklődése már kamaszkorában a popzene felé fordult, bár továbbra is gyakran lépnek fel együtt. Első önálló szólóalbumán – amit 2023-ban jelentetett meg a legnagyobb nemzetközi lemezcégek közé tartozó Capitol Records – az ugyancsak világhírű Ed Sheeren-nel dolgozott együtt.

