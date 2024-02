A céltudatos munka mindig jó eredményeket hoz. A sport összetart, összetartja a sportolókat és a szurkolókat. Mindig nagy figyelemmel kísérjük az eredményeiteket. Szerencsére, az utóbbi időben többször örültünk, mint búslakodtunk. Gratulált az elért eredményeket kiharcoló sportolóknak. A mai sportbálon három jelentős sportvezetőnek adnak át életműdíjat. Közös mindhármukban, hogy szerették a sportot, szerették és értették annak irányítását.

Ivusza Tamás az 1998-ban megalakult Nagyatádi Női Kézilabda Klub alapító elnöke volt 2010-ig.. Már az első években megnyerték az NB II. bajnokságot és feljutottak az NB I. B osztályába, melynek 11 éven keresztül meghatározó csapata volt. Négyszer nyertek strand kézilabda országos bajnokságot, két ízben is elhódították a Magyar Kupát. Az 1998-2010 közötti időszak meghatározója volt Nagyatád sportéletének.

Halász József (posztumusz) 2000-2010-ig volt a Nagyatádi Futball Club (NFC) elnöke. Első dolga volt, hogy az NB III-ból kiesett csapatot átalakítsa. Ezt követően két ízben is sikerült az NB III-ban bronzérmet szerezniük, 2009-2010-es évben megszerezték az ezüstérmet is. Az ő irányításával érte el a nagyatádi labdarúgás a legsikeresebb időszakát.

Kiss Attila a Sakk Egyletet Nagyatád elnöke. 1985-ben alapította meg a városi sakkcsapatot. 1992-ben a megyei bajnokságból feljutottak az NB II. Asztalos Lajos csoportba, melyben az óta is részt vesznek. Örvendetes, hogy mind több gyermeket is bevonnak a sakk-életbe. Elnök úr több hazai és nemzetközi elismerésben is részesült. Tíz alkalommal volt a Magyar Levelező Sakkválogatott csapatkapitánya. Napjainkban is aktívan és sikeresen vezeti az egyletet.

A tapsokat követően Csondor Kata művésznő lépett fel dalaival. A vacsora után aztán Bradics Jácint énekes és a Reflex Együttes húzta a talpalávalót hajnalig. Sok értékes – köztük egy kerékpár – talált a tombolasorsolást követően gazdára. (A sportolói díjakat egy korábbi rendezvényen adták át!)