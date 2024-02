Niklán óvodapedagógust és óvodavezetőt is keresnek, de Tapsonyban is volna igény óvónőre, az önkormányzat még ősszel írt ki pályázatot az álláshelyre. – Azóta többször is meghirdettük, de eddig még érdeklődő sem volt – mondta kérdésünkre Fábos István polgármester. – Talán végre most sikerül találnunk szakembert, egy környékbeli hölggyel tárgyalunk – tette hozzá.

A falu óvodájába 26 kisgyermek jár, akik között a helyiek mellett böhönyei, nagyszakácsi, mesztegnyői csöppségek is vannak. – Azért van szükség egy óvónőre, mert a vezető munkáját csak egy dajka segítette, miután a korábbi óvodapedagógusunk a státusztörvény hatálybalépését követően felmondott. Pedig Tapsonyban is megkapták a pedagógusok az előírt 32 százalékos béremelést.

A környező településeken sem tolonganak az óvónők, s végzős hallgatót sem találnak. Utóbbiból egy volt, ő azonban Kaposvárra ígérkezett el diplomaszerzés után.

A nemrég épített óvodában igazán jók a munkakörülmények

Hetesen is hiányzik egy óvónő, nemrég mondott fel. – Tanulmányi szerződésünk van egy óvodapedagógus-hallgatóval, aki hozzánk szeretne majd jönni dolgozni – mondta Pavelka Béla polgármester. – Lesz azonban még ezen felül is egy álláshelyünk, amely júniustól üresedik meg. Még nem tudom, hogy azt hogyan tudjuk majd betölteni. Pedig a nemrég épített óvodában igazán jók a munkakörülmények, ráadásul az önkormányzat támogatja a munkába járást és a szakmai munkát is.

Jelenleg még nem okoz gondot az óvónőhiány a Drávamenti Óvodákban, de hamarosan eljön az az idő is. – Van olyan kolléga, aki most megy majd el 40 éves munkaviszony után nyugdíjba, az ő helyére már nem tudunk felvenni óvodapedagógust. Szeretném fiatal szakemberrel feltölteni a helyet, de nem találunk diplomást. Csak olyannal tudunk számolni, aki már elkezdte a tanulmányait – mondta Ungváriné Kun Eszter, a Drávamenti Óvodák Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat főigazgatója. Az intézményhez 12 tagóvoda tartozik, ahol összesen 463 gyereket nevelnek. A falvakkal ellentétben a nagyobb somogyi településeken, Siófokon és Marcaliban nincs hiány óvónőből, tudtuk meg az önkormányzatoktól.