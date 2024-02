Támogatókat keres a kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda ahhoz, hogy az intézmény udvarában rekortán és műfüves pályát, valamint futókört tudjanak kialakítani. Bóla Mária, az óvoda vezetője lapunknak elmondta, az udvarból körülbelül ezer négyzetméteres területet szeretnének beépíteni.

Nagyjából tízmillió forintra lenne szükségük a fejlesztéshez

– Szerencsések vagyunk, mert nagyon sok fa van az udvarban, ennek egy része azonban fenyő, és semmilyen rendes fű nem marad meg alatta – mondta az igazgató. – Nagyon sok mindennel próbálkoztunk korábban. Telepítettünk, vetettünk fűmagot, de a locsolás ellenére sem maradt meg hosszabb ideig a pázsit. Ezért döntöttünk úgy, hogy műfüvessé alakítjuk át az udvarunkat. A beruházás azonban eléggé költséges, jelenleg nagyjából tízmillió forint. Ennyi pénzünk viszont nincsen. Csak úgy tudunk belefogni a beruházásba, ha a szülők, a cégek és más szponzorok is felkarolnak bennünket. Természetesen az önkormányzatot is megkeressük majd – tette hozzá az óvoda vezetője.

Bóla Mária arról is beszélt, a „Bajcsy Óvodáért” Alapítvánnyal és a szülőkkel közösen dolgoznak, hogy megvalósítsák ezt a fejlesztést. Azért is fontos az intézmény számára, mert a pedagógiai programjukban szerepel a mindennapos testmozgás.