Üzemzavar állt be egy okos­otthonok működtetésére szakosodott amerikai vállalatnál, amely a biztonsági kameráiról ismert. Az online szolgáltatások hibája miatt a felhasználók egy ideig nem tudták elérni a saját kameráikat, majd amikor végre sikerült, sokan mások előnézeti kameráinak értesítését is megkapták. Nagyjából 13 ezer ügyfél látott mások kameráiról származó képeket, közülük 1504-en koppintottak rá nagyítás vagy lejátszás érdekében az értesítésre, ekkor mások kameráiról származó videókat is láttak. Szándékosan senki sem tudott rácsatlakozni más helyszínre, de véletlenül igen. Így lehet bekukkantani abba, mi folyik a szomszédban.