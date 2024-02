Szerdán mutatták be a kaposvári kórházban azokat a robotokat, melyekkel korábban megsérült, beteg embereknek tudnak segíteni. A modern technológiával támogatott járás, mozgás és végső soron az élet egy olyan korba vezet minket lassan, amelyet eddig csak sci-fi-filmekben láthattunk.

Az egészségügyi rendszerek egészen korán felismerték, hogy a legújabb technológiák azonnali alkalmazása számos betegség addig visszafordíthatatlannak gondolt voltát képes megváltoztatni. Nagyon sok embernek segíthet rövidebb gyógyulási időt biztosítani, sőt akár az életminőségét is drasztikusan javítani. Sőt olykor a technológia le is gyorsulta már a megszokotthoz ragaszkodó emberi gondolkodást. A múlt évezredben is voltak ugyanis olyan robotjaink, amelyek egy előre betáplált program alapján gond nélkül végrehajtottak egy komplett műtétet. Csak éppen nem tudtuk elfogadni, hogy közvetlen emberi kontroll nélkül gyógyítsanak robotjaink, így aztán az erről való gondolkodás is új irányt vett. A gépek maradtak, de most csak emberek irányíthatják őket. Így válhatott mára szinte mindennaposan elfogadottá például a laporoszkópiás műtétek sora, és kapott zöld utat számos, robotok támogatta eljárás, melyeknek a nevét sem tudom.

Aztán, ahogy beengedtük életünkbe a gépi gondolkodást kávéfőző, porszívó vagy éppen fűnyíró formájában, úgy bízunk meg egyre jobban eszközeinkben. Ma már a mesterséges intelligencia sem szitokszó, inkább egyfajta lehetőség az újra. Azt azonban a szakemberek is kiemelik, hogy egy valamitől mindig is megkímélték az okosgépeket a békesség kedvéért: az önálló döntés képességétől. Így biztosítva, hogy a technológia egyelőre ne társunk, csak segítőnk maradhasson.