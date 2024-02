A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztálya, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a siófoki Áldozatsegítő Pont eddig is kiválóan együttműködött, és ezt a munkát segíti a múlt pénteken megnyílt Kaposvári Áldozatvédelmi Központ is Kaposváron, amit a múlt héten adtak át.

Az ünnepségen dr. Neszményi Zsolt főispán elmondta, hogy egy modern állam nem elégszik meg azzal, hogy megbünteti az elkövetőket és érvényesíti állami büntetőhatalmát, ma már igény van arra is, hogy az áldozatokat törődő figyelem övezze. A megnyitón Tuzson Bence igazságügyi miniszter is részt vett. – Nálunk van egész Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye, és tovább fog szigorodni – mondta az igazságügyi miniszter is. Hozzátette: új jogszabálycsomagot nyújtanak be a módosítás érdekében. A rendezvényen részt vett Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke, Gelencsér Attila, Móring József Attila, Witzmann Mihály országgyűlési képviselők és Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Az Igazságügyi Osztály ugyanakkor nem csak az áldozatoknak segít, hanem azoknak is, akik más miatt kerülnek nehéz élethelyzetbe. A Családi csődvédelem során adósságrendezési eljárás kezdeményezésére van lehetőség, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése, az elkövetők társadalmi integrációjának segítése. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat támogatást nyújt a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyeknek jogvitáik rendezéséhez szakképzett ügyvédek segítségével. A támogatás – amely rászorultságtól függően ingyenesen vagy kedvezményes költséggel vehető igénybe – kiterjedhet ügyvédi tanácsadásra, okiratszerkesztésre, de akár peres ügyekben ügyvédi képviseletre is.