A közlekedési vállalat a megváltozott utazási szokások mellett azt szeretné megismerni, hogy az utasok milyen fejlesztéseket látnának szívesen a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben. Az online kérdőívet kitöltők között utazási utalványokat és ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A Volánbusz folyamatosan kiemelt figyelmet fordít szolgáltatásainak minél magasabb színvonalú biztosítására, beleértve az utazási komfortot és az utasbiztonságot is. A vállalat ennek érdekében számos fejlesztést hajtott végre az elmúlt években. A MÁV-VOLÁN-csoport jármű-fiatalítási programjának keretében megérkezett a két és fél ezredik új autóbusz a Volánbuszhoz, így a közlekedési társaság az elmúlt 5 évben közel 6000 darabos járműállományának már több mint 40 százalékát lecserélte. A jelenkor elvárásainak megfelelő, légkondicionált, USB-töltőportokkal felszerelt autóbuszok az elővárosi, a regionális és a távolsági forgalomban egyaránt magas színvonalú szolgáltatást biztosítanak. Több térségben lépett életbe olyan átfogó menetrendi módosítás, amely a korábbiaknál hatékonyabb, összehangoltabb menetrendet eredményezett. Országosan egyszerűbbé vált a Balaton térségének nyári megközelítése, és számos régióban fejlesztette a társaság az autóbusz–autóbusz, illetve az autóbusz–vasút átszállási lehetőségeket is. A Volánbusz szándéka az elmúlt évek jógyakorlatainak folytatása, és ehhez fontosnak tartja az utazási szokások alaposabb megismerését. A társaság kérdőíves felmérés formájában szeretne komplex képet kapni arról, hogy az utasok milyen fejlesztéseket látnának szívesen. A kérdőív anonim, kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. A kitöltők között a Volánbusz a következő nyereményeket sorsolja ki: a Volántourist utazási iroda szolgáltatásaira vagy a Volánbusz mátraházai üdülőházában beváltható 10 darab 10 ezer forintos, 8 darab 20 ezer forintos, 5 darab 30 ezer forintos és 2 darab 50 ezer forintos utalvány mellett 10 darab 10 ezer forint értékű és 10 darab 20 ezer forint értékű ajándékcsomag is gazdára talál. A társaság honlapján elérhető kérdőívet 2024. február 23-tól március 31-ig lehet kitölteni.