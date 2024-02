Országos érembörzét szervez 2024-ben a Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete. Tavasszal egy új érmet is kiadnak.

– Eredményes éven vagyunk túl, tavaly két rendezvényt is tartottunk a város 150 éves évfordulója kapcsán – mondta Hencz János, az egyesület elnöke az évnyitó közgyűlésük után. – A látogatók az első alkalommal a koronán és a pengőn kívül a korabeli forint papírpénzeket is megtekinthették. A Csiky Gergely Színházban kilenc asztalt állítottunk ki, ahol érmeket, emlékérmeket is megmutattunk az érdeklődőknek. A rendezvényeken kívül csoportosan elutaztunk két nemzetközi éremgyűjtő börzére, Pozsonyban és Prágában is jártunk.

Bárány Gusztávról adnak ki emlékérmet

Ezen kívül több országos cserenapon is részt vettek, Nagykanizsán, Székesfehérváron és Budapesten kívül Pécset is felkeresték. Az idén, két év kihagyás után, május végén, június elején országos érembörzét akarnak szervezni. A kaposvári polgármester éremsorozat hamarosan újabb darabbal egészül ki: Németh István- és Kaposváry György- után a Bárány Gusztáv-emlékérmet tavasszal adják ki.

– Jelenleg negyven tagunk van, rajtuk kívül három pártoló és öt tiszteletbeli tag kapcsolódik a közösségünkhöz – mondta el Hencz János.

Tavaly öt új jelentkező lépett az egyesületbe. – Örülünk, hogy fiatalok is részt vesznek a lelkes kaposvári érmegyűjtők életében – tette hozzá a szervezet elnöke.