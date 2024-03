Összekötözött ágak, bezsákolt levelek láthatóak a porták előtt városszerte. Hétfőn elindult az idei első zöldhulladék elszállítás Kaposváron.

– Megmetszettem a fákat és még maradt egy zsák levél, este kitettem a ház elé és már el is vitték – mondta el Kovács Zsolt. A kaposvári nyugdíjas hozzátette: örül, hogy otthona elől elviszik a zöldet, mert nehezen közlekedik gerincgondjai miatt és a hulladékudvarba nem tudná kivinni. Dani József donneri lakos is összegyűjtötte a megmetszett fák és bokrok ágait. – Tőlünk kedden viszik el, kora reggel teszem ki – tette hozzá.

Kukásautóban a zöldhulladék

Fotó: Muzslay Péter

A kukásautók egész héten járják a várost és ütemterv szerint viszik el a zöldhulladékot.

– Az ágakat kis kötegekbe összekötve, a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt, maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kell elhelyezni a járat útjába úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: idén tizenöt alkalommal mennek a zöldekért Kaposváron. – Korábban minden háztartásba küldtünk ki tájékoztatást, valamint a honlapunkon is megtalálható a tájékoztató anyag – jegyezte meg Szilágyi Ádám. Kiemelte: mivel a február enyhe volt, sokan már kertészkednek, így nagyobb mennyiségű zöldhulladékra számítanak. Tavaly több mint 1800 tonna zöldhulladékot szállítottak be 117 település portája elől a kaposvári hulladékkezelő központba. Az ügyvezető megjegyezte: a beszállított leveleknek, ágnyesedékeknek magas a szén- és nitrogéntartalma, gyorsan lebomlik, komposzt készül belőle. – Akinek még maradt zöldhulladéka, az a lakos naponta 150 kilónyit, évente hatszáz kilónyi mennyiséget vihet be ingyenesen a hulladékudvarba – emelte k az ügyvezető.

Szállítják a zöldhulladékot

Fotó: Muzslay Péter

Tavasszal a lomokat is elviszik attól, aki regisztrált

Március 10-én lejárt a lomtalanításra való jelentkezés határideje. Szilágyi Ádám elmondta: telefonos applikáción keresztül, a khg weboldalán, valamint személyesen az ügyfélszolgálaton lehetett kérni a szolgáltatást. Mindenkit értesítenek a véglegesített lomelszállítási időpontról a beérkezett jelentkezések feldolgozása után. – Csak a regisztráltaktól visszük el a lomokat, aki előre nem kérte a szolgáltatást, azok naponta 150 kilogrammot, évente egy tonnányi mennyiséget ingyenesen leadhatnak a hulladékudvarban – mondta el Szilágyi Ádám. Azt kérik, hogy építési törmeléket, elektromos hulladékot, autógumikat, festékmaradványokat ne tegyen ki senki. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. három éve vezette be, hogy regisztrációhoz köti a lomtalanítást.