Az akkor 17 éves siófoki szépség, édesanyjával egyetértésben nevezett szépségversenyünkre s egy percig sem bánta, hogy így tett. – Nem volt semmi vesztenivalóm és szerettem volna látni, hogy meddig jutok el a versenyben – mondta Mia kérdésünkre.

Elárulta azt is, hogy sokat tanult a Tündérszépekből, hiszen az ember lánya egy ilyen versenyhelyzetben rákényszerül, hogy jól kezelje a sikereket és azt is, ha nem az ő fejére kerül fel a korona. – Senki nem veszít vele semmit, arra is jó lehetőség, hogy ha még nem álltál kamera előtt, itt a lehetőség, hogy kipróbáld magad – tette hozzá a fiatal szépség.

Fotó: Muzslay Péter

Mia öt éve költözött haza családjával Spanyolországból, de a középiskola befejezése után úgy döntött, hogy anyanyelvén szeretne tanulni. – Emiatt meg kellett ismételnem ugyan az utolsó évet, de nem bánom. Ha pedig ezzel megvagyok jogot szeretnék hallgatni, de érdekelnek a nemzetközi tanulmányok is – mondta kérdésünkre az egykori Tündérszépek versenyző.

Még nincs késő senkinek, hogy jelentkezzen a versenyre, hiszen április 21-ig még mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy nevezzen a Tündérszépekre és megvalósítsa álmait. Érdemes versenybe szállni, hiszen korábbi versenyzőink a dicsőség és a nyeremények mellett kitűnő lehetőségekhez is jutottak a verseny által. Volt, aki televíziós műsorvezető lett, de olyan is, akinek a Tündérszépeken való részvételnek köszönhetően indult be a modellkarrierje.