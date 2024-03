Nagyszombaton a somogyvári látogatóközpontban is megcsodálhatják az érdeklődők alkotásait és egy bemutatót is fog tartani. De otthonában is bárkit szívesen lát, hogy bemutassa ezer patkolt tojását. A címeres, napraforgós és farkasos között még Somogyi Hírlapos felirattal díszített patkolt tojást is találtunk.