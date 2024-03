Amint azt Kalauz Lajostól, a Csopak–Paloznak Horgászegyesület titkárától megtudtuk, a Balatonba mélyen benyúló stég készülhet még a jövőben, azonban ahhoz még kell legalább 150 millió forint támogatás. A stégről ágazik le majd az 50 férőhelyes kikötő. A mostanra elkészült első ütemet hamarosan megnyitják, bárki elérheti a nyílt vizet a stégről, azonban a bejáró egyelőre még víz alatt van, feltöltés szükséges. A stégsétány burkolatát tartó, öles cölöpök már a helyükön vannak. A fejlesztés révén bárki számára lehetővé válik a vízpart és a nádas közvetlen, akadálymentes megközelítése. A kikapcsolódni és sétálni vágyó helyiek és turisták számára nyitott bejáró felől és a stégsétányról egészen a Tihany és Füred közötti Hajógyári-öbölig elnyúló, szemet gyönyörködtető körpanoráma tárul majd az odaérkezők elé.

A mostanra elkészült első ütemet hamarosan megnyitják, bárki elérheti a nyílt vizet a stégről Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az év 365 napján, a nyilvánosság számára is nyitott, szabadon megközelíthető vízi sétány építését támogató projekt keretében megújul a csopaki horgásztanya belső tere is, a Csopaki Üdülőfaluban pedig elkészül öt elektromoskerékpár-töltő állomás. A beruházás révén vízi biztonsági felszerelésekkel, mellényekkel, bérelhető horgászcsónakkal, csónakszállító utánfutóval bővülnek a horgászok számára elérhető szolgáltatások. A Csopakra érkező vendégek és az ott élők jólétét és kikapcsolódását hivatott szolgálni a fejlesztés többi eleme is. Kerti pihenő épül, szelektív hulladékgyűjtők létesülnek. A projekt során elkészülő, a Balaton élővilágát bemutató vitrinek, valamint az információs táblák izgalmas tartalmai a tervek szerint a balatoni halászat és horgászat múltjába és jelenébe nyújtanak majd betekintést az odalátogatók és a helyiek számára egyaránt. A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket! Forrás: veol.hu Nyitókép: TóthB. Zsuzsa

forrás: likebalaton.hu