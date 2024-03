De mit jelent ez pontosan?

Ahhoz, hogy szívünk el tudja látni feladatát, azaz biztosítani tudja szervezetünkben a megfelelő véráramlást, a só- és vízháztartásának is optimálisnak kell lennie. Ezt az optimális só- és vízháztartást biztosítják veséink, de ha valamilyen veseprobléma miatt ez a folyamat sérül, és mégsem tudja a szokásos módon, vizelet útján megszűrni a felhalmozódott só- és vízmennyiséget, a szívünk folyadék- és sóháztartás egyensúlya felborulhat.

Ha a szív működése szenved zavart, akkor szervezetünk egészének vérellátása romlik, vele együtt veséink vérellátása is, ami már önmagában veseproblémákhoz vezethet.

A 2-es típusú diabétesz is negatívan befolyásolhatja vesénk és szívünk állapotát. Ugyanis a szervezetünkben felgyülemlett salakanyagokat a vesében található hajszálerek milliói szűrik meg, de a cukorbetegség, pontosabban a magas vércukorszint hatására ezek a hajszálerek könnyen károsodhatnak és beszűkülhetnek. Ez beindíthatja a vesék, majd azzal összefüggésben a szív állapotának romlását is és máris kész a dominó-effektus. Elengedhetetlen tehát, hogy mindkét szervünk egészségére odafigyeljünk.4

Hogyan induljunk el a jobb egészség felé?

Elsősorban rendszeres szűrővizsgálatokkal és egészséges életmóddal tehetünk a legtöbbet az ügy érdekében. Minden apró lépés közelebb visz a jobb egészséghez, legyen az napi 20 perc séta, alkoholfogyasztásunk csökkentése, esetleg a cigarettáról való leszokás. Ezek mind hatással vannak veséink és szívünk egészségére, sőt, még a cukorbetegség alakulására is.

Stresszkezelés:

Ha folyamatosan túlzott mértékű stressz ér minket, az hosszú távon rombolhatja szívünk és veséink egészségét is, és külön-külön, de akár egyszerre is ronthatja mindkettő állapotát. Sokat segíthet azonban, ha kialakítunk úgynevezett stresszmentes „övezeteket” a napunkban, amikor egy sétával, kertészkedéssel, meditációval vagy bármivel, ami megnyugtat lecsendesítjük magunkat, hiszen már ezzel is rengeteget teszünk mentális egészségünkért. Mindez azért rendkívül fontos, mert mentális állapotunk hosszú távon fizikai egészségünket is befolyásolja.

Egészséges étrend és testsúlyunk normalizálása:

Tervezzük meg előre étrendünket! Kisebb eséllyel kapnak helyet az egészségtelen ételek a heti menüben, ha előre kitaláljuk azt és be is vásárlunk rá. Ez nemcsak azért fontos, hogy csinosak vagy vonzók legyünk, hanem azért is, mert az egészséges táplálkozás egyfajta pozitív „láncreakciót” indít be szervezetünkben, mely segíti veséink és szívünk egészégét és lecsökkenti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is.

Rendszeres testmozgás:

A rendszeres testmozgás mindenképp részét kell, hogy képezze mindennapjainknak. De nemcsak az segít, ha órákig izzadunk a konditeremben. Egy-egy alkalommal akár 20-30 perc mozgás is elegendő lehet egészségünk megőrzéséhez, illetve helyreállításához. Az a legjobb, ha megelőzésképpen mozgunk, de ha már kialakult valamilyen vese- vagy szívprobléma, a testmozgás akkor is rengeteget segíthet. Ha időben elkezdjük, megelőzhetjük vele a cukorbetegséget, a szív- és vesebetegségeket is.

Egészségügyi szűrővizsgálatok:

Minden évben menjünk el az aktuális szűrővizsgáltokra, és beszéljük át leleteinket kezelőorvosunkkal! Léteznek ugyanis olyan rizikófaktorok5, melyek idejekorán jelzik, hogy mikor érdemes fokozottan odafigyelnünk egészségünkre. Ha már a kezdeti fázisban felismerjük problémát, akár meg is előzhetjük a vese- és szívbetegségek, illetve a diabétesz kialakulását.

A túlsúly, a magas vérnyomás, a magas vércukor, a magas koleszterin- vagy vérzsírszint, mind fontos kockázati tényezőknek számítanak.

Könnyebb megelőzni azt, hogy „dőljenek a dominók”, mint, megállítani vagy visszafordítani a folyamatot. Ha a felsorolt szempontokat szem előtt tartjuk, könnyedén karban tarthatjuk egészségünket aminek minden darabja „talpon marad”!