Tizenkét évesen szegődött el szabóinasnak és azóta is ezt a mesterséget űzi a 97 éves Tihanyi Károly. Igaz, az elmúlt évtizedek során sokféle munkát kipróbált, de a szabóságnál kitartott 85 éven át. – Szegény családból származtam, nyaranta eljártam aratni, de dolgoztam ruházati boltban eladóként, meg sátrakat is varrtunk. Ott ismerkedtem meg a feleségemmel, akivel 1950-ben házasodtunk össze – emlékezett az idős siófoki szabómester.

1953-ban kapta meg az első iparosi engedélyét. Akkor még Tabon laktak, de Kányán nyitott üzletet.

– A rendszerváltás után mentem vissza Tabra, onnantól már csak otthon dolgozgattam, más mestereknek dolgoztam. Főként férfi ruhákat készítettem, de volt női is, tette hozzá. Amellett, hogy új darabok elkészítésén dolgozott, sokszor javításokat is vállalt. Miután Siófokra költöztek, híre ment annak a városban, hogy itt egy ügyes szabó kezdett dolgozni. – Még akkoriban itt volt a kőolajosok irodája, és elég sok nő dolgozott ott. Amikor ők megtudták, hogy foglalkozom női ruha készítéssel és javítással is, özönlöttek hozzám, hogy készítsek nekik valami szépet. Mikor Tabról idehelyezték a járási hivatalt, annak vezetője – Gáti István – is idekerült a városba, s később ő lett a tanácselnök. Ő javasolta, hogy váltsam ki az iparengedélyt. Megtettem és azóta is itt dolgozom – mondta. Az idős mester azt is elárulta, hogy már vagy ötven éve hűséges olvasója lapunknak, s jogelődjét, a Somogyi Néplapot is rendszeresen forgatta. Manapság már csak ritkán keresik meg, ha egy-egy nadrágfelvarrásra vagy foltozásra van szükség. – Alaposan megváltozott a világ, a ruhák nem olyan minőségűek, mint régen – mondta. – Ahogy elnézem a tévében a ruhákat, amiket az emberek hordanak, szerintem úgy ráncolódnak, mintha nem lennének jól kidolgozva. Én másként csinálnám, az biztos.

Fotó: Németh András

Kerülni kell a cigarettát, ez a hosszú élet titka



– Régen ahány szabó volt, annyiféle ruha készült, és nem volt köztük két egyforma. A minőség sem volt soha ugyanolyan – magyarázta Tihanyi Károly, utalva arra, hogy manapság már csak tömegtermékeket hordanak az emberek. A siófoki szabó már 97 éves, de az egészségére nem lehet sok panasza, bár időnként fáj a térde és a dereka.

Amikor arról kérdeztük, hogy mi a hosszú élet titka, azt mondta: nem dohányzik.

– Még inas koromban az egyik segéd cigarettáját töltöttem és egyszer én magam is rágyújtottam. Attól olyan rosszul lettem, hogy onnantól kezdve soha többé nem fordult meg a fejemben, hogy rágyújtsak – mesélte Tihanyi Károly.

Két leánya 6 unokával és 6 déd­unokával ajándékozta meg a majd egy évszázados életutat bejáró mestert.