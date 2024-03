Épphogy csak kinyílt a társasház főbejárati ajtaja, az erős ammónia szag egyből arcon csapott bennünket a közös képviselővel, akivel együtt tekintettük meg az ingatlanban régóta uralkodó állapotot. Mielőtt beléptünk a tárolóba, két lakóba botlottunk, akik szinte kérdés nélkül kezdték el mesélni az évek óta tartó bűz eredetét.

– Tudjuk, hogy ki lehet, szóltunk is már neki, de bizonyíték nélkül nem akarunk vádaskodni – mondta Csokonai Róbert. – Az illető szerint a tárolóban azért van olyan borzalmas állapot és elviselhetetlen szag, mert a csövekből folyik a szennyvíz. Ezt megnézettük egy szakemberrel, aki nem talált hibát. Többször előfordult, hogy kiöntöttem két üveg hipót, hogy elfedjem a szagokat – tette hozzá a férfi. – Szinte már hozzászoktunk ehhez, mert körülbelül 4-5 éve szagoljuk – vette át a szót Putnoki Sándorné. – A lakógyűlésen többször is felhoztuk a témát, de persze senki nem vállalta magára. Valaki kitalálta, hogy a macskák piszkítanak oda, de ahhoz legalább két tucatnyi állat kell, hogy ilyen szag legyen – mondta egy másik ott lakó.

Fotók: Lang Róbert

Az elviselhetetlen orrfacsaró bűz a társasház egyes tárolójából, két zárt vasajtón keresztül árasztja el a lépcsőházat. Javós Csilla közös képviselő szerint az lehet a megoldás, ha fertőtlenítik, majd szagtalanítják a helyiséget, és teljesen lezáratják a tárolót. – Fizikai akadályt kell állítanunk, hogy senki ne tudjon bemenni oda, és utána majd meglátjuk, hogy az épület másik sarkába előfordul-e ugyanez a probléma – hangsúlyozta Javós Csilla. – A munkám során sok hasonló, vagy még meghökkentőbb esettel találkoztam. Egy kaposvári, belvárosi lakásban élő ember 400 liter vizeletet gyűjtött össze néhány évvel ezelőtt – tette hozzá a közös képviselő.

Volt, amikor belekeverték a malterbe a macskavizeletet

Javós Csillát néhány nappal ezelőtt szinte csak szagokkal kapcsolatos panaszokkal keresték meg többen is. – Az egyik nemrég épült társasházba, ahol a lépcsőház átszellőzhetetlen, beköltözött egy magányos férfi, akinek olyan testszaga van, hogy a mellette lévő két lakásban élők mindennapjait is megkeseríti – vázolta fel a problémát a közös képviselő.

– Úgy érzik a tulajdonosok, hogy a konnektorokból és a villanykapcsolókból is a szomszéd bűze árad. Ez gyakorlatilag megoldhatatlan probléma, főleg úgy, hogy az illető lakástulajdonos. Ha albérlő lenne, akkor lehetne szerződést is bontani az elviselhetetlen állapot miatt – mondta Javós Csilla. A közös képviselő arról is beszélt, a gyűjtögetőkkel is sok probléma akad. Vannak, akik a tárolókban, vagy a lakásaikban halmozzák fel a szemetet és úgy élnek. Hozzátette, az egyik társasházi lakásból sokáig áradt a macskavizelet szaga úgy, hogy nem is tartottak ott állatott. Csak hosszú nyomozás után derült ki, hogy olyan anyaggal vakolták be a falakat, melybe belekeverték a macskavizelettel szennyezett homokot.