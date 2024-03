Nagyszabású tehetséggálának adott otthont hétfőn este a Munkácsy Mihály Gimnázium, ahol az előválogatókról tovább jutott diákok adtak ízelítőt tudásukból. Szavalat, néptánc és könnyűzene is szerepelt a programban, a közönség 16 műsorszámot tekinthetett meg. Somogy minden részéből jöttek fiatalok, 13 iskolából összesen 58 diák lépett fel. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosainak látványos produkciójával kezdődött a seregszemle. Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett a rendezvényen.

Fotó: Lang Róbert

– Mivel már sokadik éve találkozunk, ez is igazolja azt, hogy nem vagyunk híján a kreativitásnak, a tehetségeknek – hangsúlyozta köszöntőjében Szita Károly, Kaposvár polgármester. – Azzal, hogy fellépnek nem csupán önmaguknak tesznek jót, hanem egy közösségnek, a családjuknak és a városnak is.

Ütemes taps kísérte Gőgös Péter, a kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum diákjának fellépését. Soltész Rezső: Szóljon hangosan az ének című örökzöldjét adta elő a fiatalember, aki négy éve énekel, korábban gálákon, közösségi találkozókon és falunapon is szerepelt. Volt, aki videón rögzítette az emlékezetes perceket.

– Gyakoroltam, remélem, hogy ezúttal is minden rendben lesz – mondta az előadás előtt Gőgös Péter. – Szerintem nagyszerű, hogy a tehetséggálán lehetőséget, esélyt biztosítanak a fiataloknak, az különösen tetszik, több műfajban is megmutathatják, hogy mire képesek.

Fotó: Lang Róbert

Pilinszky János: Ne félj! című alkotásával készült a gálára Kercsmár Nikoletta, a kaposvári Zichy Mihály iparművészeti szakgimnázium és technikum diákja. A fiatal lány szívéhez különösen közel áll Kosztolányi Dezső, s a kérdésre, hogy mit jelent alapvetően számára az irodalom, a szavalás, azt mondta: a gondolat közvetítésen kívül az érzelmek átadását. Sárdi Péter, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület elnöke kiemelte: felemelő, hogy ennyi tehetséges fiatal él, tanul Somogyban. Ezúttal 16 műsorszámot tekinthetett meg a közönség, 13 iskolából 58 fellépő érkezett, a fiatalokat 15 pedagógus készítette fel.

– Példaértékű a fiatalok elkötelezettsége, bizonyítani vágyása – mondta. – Nagyon fontosnak érzem, hogy méltó keretek között, évről-évre minél többen meggyőződhessenek tehetségükről, s így egy-egy lépéssel közelebb kerülhetnek a céljaik megvalósításához.