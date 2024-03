Nagy előny, hogy Somogyjádon van bankautomata, de gyakran elromlik, mondta Molnár Csaba, amint éppen pénzt vett fel délelőtt. Előfordul, hogy egész egyszerűen beragad a bankkártya a gépbe, és egy-két nap eltelik, mire megérkeznek a szerelők. De olyan eset is előfordult már, hogy utána a kártyát be kellett vinni a pénzintézet kaposvári bankfiókjába.

Két éve egy felújítás után korszerű ATM-automatát kapott Somogyvár, a falubeliek bíznak abban, hogy náluk megmarad a szolgáltatás.

– Ha nem lenne ez az ATM, akkor a lengyeltóti bankfiókig kellene menni – mondta Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere.

– Nagy az átmenő forgalom, nálunk, s nem csak a helyi lakosok használják. Stabilan működik az óvoda parkolójában, a település központjában. A felújítás után egy technológiai változás miatt kioszk rendszerű lett. Ha nem bonyolított volna le elég bankjegyforgalmat, nem újították volna fel.

Két-három éve sikerült ATM-et telepíteni az öreglaki önkormányzat bejáratához.

– Elég forgalmas, mert úgy vettem észre, hogy az idősebbek még nem sajátították el az internetes fizetési lehetőségeket – figyelte meg Kovács Károly, Öreglak polgármestere, aki visszaemlékezett arra, hogy annak idején Neszmélyi Zsolt főispán is lobbizott azért, hogy Öreglakon létesüljön bankautomata. – Remélem, hogy marad az ATM a faluban, mert igény az van rá.

Az 1590-es lélekszámú Karádon néhány héten belül megnyitnak egy második bankautomatát.

– Két hónapon át kéthetente hoztak ide mobil banki szolgáltatást, az önkormányzat nagytermében adtunk nekik helyet, de összegyűlt annyi számlakötés, hogy megérje kihelyezni egy ATM-et – mondta Schadl Szilárd, Karád polgármestere. – Egy bankautomata működött már korábban a régi művelődési házban, az egy másik bankhoz tartozik. Nagy erőfeszítésbe került megőrizni, még az önkormányzatnak is át kellett vezetnie a bankszámláját ehhez a bankhoz a maradás érdekében – emlékezett vissza.

A legkisebb somogyi falvakban azonban aligha van szükség bankautomatára, legalábbis ezt a tapasztalatot vonták le Somogysimonyiban. A faluból nem feltétlen kell Zalakarosig, Nagykanizsáig, esetleg Marcaliig utazni, mert ha valaki pénzt akar felvenni, akkor a mobil postásnál megteheti. Lassítja a folyamatot, hogy előre be kell jelenteni az összeget, akkor másnap hozzák – felelte érdeklődésünkre Melegh Ilona, Somogysimonyi polgármestere. Azonban a mobil postásnál is van felvételi költség, hívta fel a figyelmet erre, de hozzátette: nem lehet minden kis faluba bank­automatát tenni, hogy mindenkinek megfeleljen.



Orsós Pál (Somogyvár):

– Éjjel-nappal itt vagyok a környéken, ezért megfigyeltem, hogy elég sokan járnak a bankautomatához. Különösen hónap elején nagy a forgalom, amikor a legtöbb emberhez megérkezik a fizetés és a családi pótlék. Szerencse, hogy van az ATM, mert különben utazhatnának az emberek, ha készpénzhez akarnak jutni.



Horváth Médea (Osztopán):

– Jó lenne, ha a mi falunkban lenne bankautomata, mert sok embernek megkönnyítené az életét. Legközelebb Somogyjádon működik ATM, Osztopánról sokan oda járnak. Nekem szerencsém van, mert van autóm, így havonta egyszer könnyen átmegyek, illetve Kaposváron dolgozom, és ott elintézem a banki ügyeimet.



Valkó Istvánné (Somogyvár):

– Jó, hogy a mi községünkben van bankautomata, nem kell máshová elutazni, hogy pénzt vegyünk le. Nyugdíjas vagyok, és használok bankkártyát, ha szükséges, itt a falu központjában tudok pénzt felvenni, a csekkeket pedig a helyi postán adom fel. Ez megfelelő szintű szolgáltatást és fejlődést jelent egy falunak.