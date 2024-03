A férje is beszállt, majd pedig a képviselőnő testvére is csatlakozott a verekedéshez, együtt tépték a haját a megtámadott nőnek. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy az esettel kapcsolatban a Fonyódi Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat, mely jelenleg is folyamatban van. A nyomozás érdekeire való tekintettel nem árultak el további részleteket.

Mi azonban megtudtuk, hogy a verekedésben érintett képviselőnő az eset kapcsán úgy döntött, lemond tisztségéről.

Ezt megerősítette lapunknak Horváth Gyula, ordacsehi polgármestere is.

A képviselőasszony megkeresett engem és közölte, hogy az esetre való tekintettel lemond képviselői mandátumáról, amit én elfogadtam és jeleztem a jegyző felé

– mondta Horváth Gyula megkeresésünkre. A jegyző a 2019-es önkormányzati választás eredményei alapján azt a jelöltet kéri fel az önkormányzati képviselői feladatra, aki a második legtöbb szavazatot kapta a most lemondott képviselőnő után.