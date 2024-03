A vízi jármű az elmúlt hónapokban új festés kapott és elvégezték rajta a szükséges karbantartásokat. Sovány Krisztina a Fekete István Látogatóközpont kiállítóhelyi koordinátora elmondta, hamarosan az új székeket is beszerelik a hajóba, valamint több hangszórót is beépítenek, melyből idegenvezetői szöveg és információk hangoznak majd el a túrák alatt.

– A következő napokban még teszteljük a hajót és teljesen felkészítjük a szezonra, a tavaszi szünetben azonban már szeretnénk kihajózni vele – emelte ki Sovány Krisztina. – A tervünk az, hogy nagycsütörtökön már lehessen közlekedni a hajóval. Ha mégsem jön össze, akkor április másodikától indítjuk el hivatalosan a jubileumi, tizedik hajózási szezont. A kerek évfordulóra készülünk is majd, a meglepetésre azonban őszig biztosan várni kell – tette hozzá Sovány Krisztina.

A kiállítóhelyi koordinátor arról is beszélt lapunknak, a kirándulócsoportok körében nagyon népszerű a desedai kishajó, melynek a legtöbbször nyáron és az osztálykirándulások idején van a legnagyobb forgalma. A vízi járműre összesen 11 felnőtt vagy 14 gyerek fér fel. A hajó egy-egy kirándulás alkalmával körülbelül félórás kört tesz meg a Desedán. Sovány Krisztina hozzátette, a teljesen elektromos vízi jármű hálózatról tölthető akkumulátorral működik, melyre napelemes rendszer is rásegít. A biztonság kedvéért azonban egy benzinmotorral is felszerelték, hogy baj esetén könnyebben elérjék a kikötőt.