Éjjel-nappal viseli gondosóráját Nemes Ferencné, a 85 éves gigei asszony január végén kapta meg az eszközt. – Tavaly nyáron műtötték meg a csípőmet, de azóta is bottal járok, ha a szomszédban élő fiam nincs itthon, akkor ez az óra ad nekem nagyobb biztonságot – mondta el Jolán néni. Az idős asszony az időjárási frontokat megérzi, ilyenkor nagyon szédül, de még nem kellett riasztást leadnia.

– Két naponta kell tölteni, ha valaki elesik azt is érzékeli, mert a GPS benne és utána bejelentkezik a diszpécser szolgálat, hogy minden rendben van – mondta Szűcs Sándorné, az önkormányzat szociális gondozója. A faluban több idősnek messze él a hozzátartozója, és ő van megadva kontakt személynek, akit először lehet értesíteni. Ha a riasztás elindult, akkor a bal felső gombbal lehet megszakítani. A szociális gondozó meg is mutatta, hogyan működik a készülék.

Fotók: Lang Róbert

– Jó napot kívánok Farkas Kata a gondosóra központból, minden rendben van? – szólt vissza a hang a gombnyomás után. Az értesítés után mindössze húsz másodperc múlva jelentkezett a diszpécser.

– Még zuhanyzás közben is lehet viselni, mert cseppállóak – mondta el Szűcs Sándorné.

Bálint Ildikó polgármester elmondta: Gigében 22 idősnek van gondosórája, további tíz személynek újabb igénylések vannak folyamatban. – Nyakban és karon is hordhatók ezek az eszközök, biztonságot adnak az érintetteknek és a távol lévő családtagjaiknak is és az önkormányzat mind az igénylésben, mind a beállításban segít – tette hozzá a polgármester. A nagybajomi alapszolgáltatási társulásban működtetnek házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátása is üzemel, reggel 8-tól délután 16 óráig. – A gondosóra éjjel-nappal igyekszik megóvni a viselőjét és nagy szükség van rá, mert a faluban sok az egyedülálló idő lakos – tette hozzá Bálint Ildikó.

Már 17 ezer somogyi használja

Az első gondosóra jelzőeszközök kihelyezése 2022. februárban indult el. A program segít abban, hogy az idős emberek szükség esetén egyszerűen elérjék azt a személyt, aki gyorsan, valódi segítséget tud nyújtani nekik. Az óra révén éjjel-nappal elérhető a diszpécserszolgálat és a megadott kontaktszemélyek bevonásával működik. Somogy vármegyében már több mint tizenhét ezren vették igénybe az ingyenes gondosóra szolgáltatást. A programra a hatvanötödik életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik bejelentett belföldi lakcímmel rendelkeznek. A regisztrációt egyaránt elvégezheti a jogosult személy és a jogosult személy megbízásából bárki online, telefonon, valamint papír alapon. Barcson például a polgárőrök is segítenek a regisztrációban a helyi időseknek.