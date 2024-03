Horváth János vállalkozó fogadta be a hivatalt, a tulajdonában lévő dohánybolt épületében alakították ki gyorsan a megfelelő postai helyiséget. Ütő Szabolcs polgármester és az önkormányzati képviselők hozzájárulásának köszönhetően át is költöztették a postát. Horváth János hangsúlyozta, a részleg a Magyar Posta üzletszabályzata szerint működik majd.

Így, a megszűnést követő napon, kissé távolabb s régitől, de továbbra is üzemel a postai alapszolgáltatás, amit a lakosság igényei szerint megpróbálnak tovább bővíteni. Szerdán reggel még véget sem ért az ünnepélyes átadás, már jöttek is az emberek csekkjeikkel. Ezúttal friss pogácsával, szendvicsekkel is megkínálták a postára igyekvőket. Az új épületrészt Laczkó Flórián atya már korábban megáldotta.