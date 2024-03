Már elkezdték szervezni az idei a tavaszi kerékpártúrákat Somogyban. Az utóbbi években minőségi változáson megy át a kerékpározás. Európai tendencia, hogy a népszerűsége nő és a kerékpárutak fejlődnek. Egyre többen kerékpároznak, és ebben hatalmas szerepe van az e-kerékpárok terjedésének, tartja a kaposvári Muzsi Zsolt, a ZSOTA kerékpártúrák szervezője. Míg három-négy éve a túrázók 10-15 százaléka, ma már 70 százaléka e-bike-on rója a kilométereket.

Fotóillusztráció

Fotó: Lang Róbert

– Az átlag kerékpárosok odafigyelnek a felszereltségre vidéken is, teljesen természetes a sisak viselése – mondta Muzsi Zsolt. – Az autósok is odafigyelnek, a legtöbben tisztelik a bringásokat, hiszen közülük is egyre többen kerékpároznak.

Sok baleset történt Somogyban

A fejlődés azonban még nem mutatkozik meg a baleseti statisztikában. Tavaly több mint 90 kerékpáros baleset történt Somogyban, amelyből kettő tragédiával végződött. A balesetek kétharmadát, köztük a két halálos kimenetelűét is a biciklisek okozták. A korábbi évekhez is hasonlóan leggyakrabban a sebesség helytelen megválasztásával, az elsőbbségre vagy az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megszegésével, illetve egyéb, főként a figyelmetlenségre visszavezethető okokból. A helyzetet súlyosbítja, hogy tavaly a balesetek csaknem fele súlyos sérüléssel végződött – válaszolta érdeklődésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyalogosan és kerékpárral közlekedők közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a baleset-megelőzésre. A szakemberek folyamatosan megújuló, játékos-oktató programokkal látogatják az óvodásokat, általános és középiskolásokat. Rendszeres akciókkal, közúti ellenőrzésekkel, a polgárőrséggel és a társszervekkel együttműködve folyamatosan ellenőrzi a közlekedők biztonságát.

A 300 ezer forintos maximális büntetés csak akkor rakható össze, ha valakinek kiemelkedő priusza van

közlekedési szabályszegésekből, és halmazatban mellé elkövet más szabálysértéseket, mondjuk garázdaságot is, tudtuk meg. Tehát ha valaki kivilágítatlan kerékpárral felrúgja a szemeteskukákat az utcán, és a mutatványát többször megismétli, elméletben akkor kell ilyen mélyen a zsebébe nyúlnia. Általánosságban elmondható, hogy tavaly szeptembertől emelkedett meg mindenféle helyszíni bírság mértéke, 30 százalékkal.