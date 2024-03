Összesen negyvenhat csapat jelentkezett a vetélkedőre, közülük 12-12 jutott be a középdöntőbe. Az általános iskolások megbetegedések miatt csak tíz csapattal mérték össze tudásukat még kedden. Szerdán pedig a középiskolások mérkőztek meg hiánytalan létszámmal. A középdöntőre egy plakáttervet várt a szervező Somogy Vármegyei Önkormányzat március közepéig minden résztvevő csapattól, melyen keresztül megmutathatták, mit jelent számukra a somogyi identitás, mit jelentenek a somogyi értékek.

Jádi hungarikomák csapata

Fotó: Kraft Robert

A középdöntő lebonyolítása forgószínpadszerűen történt. Az egyik helyszín a Planetárium volt, ahol filmet láthattak a Csillagparkról, majd azzal kapcsolatos feladatot kellett megoldani, de a Zselicről is kaptak kérdéseket. A második helyszínen a somogyi erdő és a vadászat került előtérbe, de somogyi táncok, népviselet, gasztronómia és tájszólás is része volt a feladatoknak. Harmadikként pedig csillagképekkel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a Csillagvizsgáló előtt, de a kilátó tetejéről látható értékeinket is fel kellett ismerniük. Emellett somogyi népi játékok ismeretéről is számot kellett adniuk. A tervek szerint mindkét korosztályból hat-hat csapat jutott volna tovább, ám az általános iskolásoknál a hatodik helyen holtverseny alakult ki, így heten – a Jádi hungarikomák, a Babócsai Nárciszok, a kaposvári Kinizsi6, a Mesztegnyői Rétisasok, a mernyei Gyöngyszemek, a csurgói Kincskeresők és a szennai Erdei nenyúljhozzám –, míg a középiskolák versenyét követően a kaposvári Noszlopykum, a marcali Értékőrzők, a kaposvári Kero bölcsei, a siófoki Aranycsapat, a nagyatádi NASZI Csipet-csapata és a kaposvári Sütiszörnyek küzdhetnek meg a kaposvári a Vármegyeháza Dísztermébe április 17-ére szervezett döntőben a fődíjakért.

A Noszlopykum csapata

Fotó: Kraft Robert