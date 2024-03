150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból végezték el a korszerűsítést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A felújítás után egyszerre 500 emberre tudnak itt főzni, s nem csak a somogyjádiak, hanem a környező településen működő intézmények napi étkeztetését is képesek innen ellátni. Ráadásul a beruházásnak munkahely megtartó hatása is van. A szigetelés és vezetékcsere mellett teherliftet is építettek.