Öreglakon is köszöntötték a hölgyeket. A nőnap alkalmából látta vendégül a község önkormányzata a faluban élő hölgyeket, akiket ünnepi műsorral köszöntöttek az óvodások és az általános iskolások is. Az ünnepi délutánon részt vett és köszöntőt mondott Neszményi Zsolt főispán is.