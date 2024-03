Miután feltöltekeztünk az illatokkal és a látvánnyal körül néztünk a vetőmagok között. Egyre több standon láttunk dughagymát vöröset, aprót és lilát is. De nagyon kelendő volt a házi tojás is. A szezon egyik kedvence az újhagyma is kötegekben sorakozott az asztalokon. Ahogyan a nagyra nőtt olasz kelfélék is párjukat ritkították: a hatalmas karfiolok és brokkolik alig várták, hogy krémlevesként végezzék a hétvégi ebédlő asztalon. Találtunk friss zellert és zöldség zöldet is csokrokba szedve, de aki inkább a fehérjedús étkeket részesíti előnyben, az sem ment haza üres kézzel.

A húsos pultok roskadoztak a disznótoros finomságoktól: hurka, kolbász, de kapós volt a disznósajt is. A lágyabb ízek szerelmesei is megtalálhatták számításaikat a bőrös császárok és húsos csülkök mellett, hiszen szárnyasból is széles választékot találtunk. A bevásárló körúton lévő vevőknek nem kellett a hosszas sorban állás miatt idegeskedni, hiszen viszonylag gyorsan hozzá lehetett jutni a csirkeaprólékokért.